El rugido de los motores volvió a sentirse en pleno centro sanjuanino. Desde las 18.30, cientos de personas comenzaron a reunirse en la esquina de San Luis y Urquiza, en el estadio Aldo Cantoni, para participar de la presentación oficial del Turismo Nacional, que este fin de semana disputará la cuarta fecha del Campeonato 2026 en el Circuito San Juan Villicum.

La expectativa empezó a crecer desde Plaza 25 de Mayo, donde dos autos de carrera iniciaron una recorrida por distintas calles de la provincia hasta llegar al estadio. Allí, familias, fanáticos y curiosos se acercaron para ver de cerca a los vehículos y vivir la previa de uno de los eventos más convocantes del automovilismo nacional.

Uno de los autos que competirá en el Villicum. (Foto: DIARIO HUARPE)

El secretario de Deportes, Pablo Tabachnik, destacó a DIARIO HUARPE el impacto deportivo y económico que genera la competencia en la provincia. “Estamos muy contentos de que la categoría una vez más haya confiado en San Juan. Esta es la sexta vez que llega el Turismo Nacional y reafirma la decisión política del gobernador de tener al deporte como política de Estado”, expresó.

“San Juan es un gran receptor de eventos de gran impacto, no solo por el legado deportivo, sino también por el movimiento económico que generan en la provincia. Estamos muy felices y es una responsabilidad muy grande estar a la altura. Tenemos un autódromo increíble, que para muchos es el mejor de la Argentina”, agregó el funcionario.

Pablo Tabachnik, secretario de Deportes. (Foto: DIARIO HUARPE)

La competencia contará con un parque automotor de 66 vehículos: 32 en la Clase 3 y 34 en la Clase 2. Entre los pilotos presentes en la presentación, la expectativa también se hizo sentir.

Fanáticos en la espera de los autos de carrera. (Foto: DIARIO HUARPE)

Gonzalo Antolín, corredor de Jorge Piedra Competición, este año disputa su primera temporada en la Clase 3, señaló: “Vengo con toda la expectativa porque soy de Mendoza y estoy cerca. Voy a tener el apoyo de mucha gente que me va a venir a ver”.

Gonzalo Antolín, piloto de Mendoza. (Foto: DIARIO HUARPE)

Por su parte, Leonel Pernía, piloto del MGC Pergamino, aseguró: “Siempre es lindo correr en San Juan, hay mucho sobrepaso. El auto viene funcionando bárbaro y creo que tenemos chances de pelear la carrera”.

Leonel Pernía, piloto de Buenos Aires. (Foto: DIARIO HUARPE)

Con entradas disponibles a través de Autoentrada y venta presencial en el autódromo, San Juan se prepara para recibir a miles de fanáticos durante un fin de semana marcado por el automovilismo, el movimiento turístico y la tradicional pasión fierrera en la zona de acampe.

Grupo de padres, hijos y amigos, en el Aldo Cantoni. (Foto: DIARIO HUARPE)