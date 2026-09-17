¿Por Tini? El ataque de furia de Camila Homs que desató un escándalo

Cami Homs alista una serie de acciones judiciales en respuesta a la reactivación de un expediente que derivó en la mención de su persona por parte de diversos comunicadores. A partir del dictamen firmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó sin efecto el sobreseimiento de Juan Pablo “Pata” Medina en un proceso interpuesto por extorsión, lavado de dinero y asociación ilícita, la causa retornará a la Cámara Federal de Casación Penal.

Frente al impulso del Ministerio Público Fiscal para elevar la investigación a juicio oral, resurgieron imputaciones sobre Horacio Homs, padre de la modelo, señalado como presunto testaferro.

La controversia escaló luego de que el periodista Nicolás Wiñazki se refiriera al entorno familiar en declaraciones mediáticas, sosteniendo que “Camila, su hermana Romina, y otras trece personas estaban imputadas por una causa por lavado de dinero que no fue investigada”.

Frente a este escenario, el periodista Juan Etchegoyen dio a conocer que la modelo ya cuenta con representación para iniciar las demandas correspondientes a través del estudio Cuneo Libarona. Según el reporte brindado en Nuevo Día, la decisión se tomó de forma inmediata: “Desde el estudio Cuneo Libarona me acaban de confirmar que Cami Homs va a iniciar acciones legales contra periodistas”.

El trasfondo del enojo radica en el impacto mediático que estas declaraciones tienen sobre su reputación. En la misma transmisión, se detalló el origen del malestar: “Después de cosas que escucharon y leer algunas cosas que están diciendo algunos periodistas, va a iniciar acciones legales. Sostiene que todo lo que dicen no es verdad y que están dañando su imagen”.

La estrategia legal abarcaría a cerca de 8 profesionales de la comunicación que abordaron el caso. Las fuentes cercanas al entorno de la modelo remarcaron la postura con la que enfrentarán el proceso: “Me dicen desde el entorno que están diciendo cosas que no son ciertas y que las van a tener que probar”.