Desde HUARPE TV y DIARIO HUARPE expresamos nuestras más sinceras disculpas a toda nuestra audiencia, lectores y auspiciantes que nos acompañan diariamente, debido a los inconvenientes que afectaron nuestras actividades durante el martes 17 y miércoles 18 de noviembre.

La interrupción de las transmisiones se produjo como consecuencia de un corte de energía eléctrica que no fue anunciado previamente y que estuvo vinculado a trabajos realizados por una empresa contratista de Naturgy en la zona de avenida Libertador y Juan José Castelli, donde se encuentran nuestras instalaciones.

Esta situación, completamente ajena al funcionamiento y a la organización de nuestro medio, impidió continuar con las emisiones habituales del programa Yo Te Invito, así como del resto de la programación de HUARPE TV durante la jornada del miércoles.

Los inconvenientes con el suministro eléctrico también afectaron a la edición impresa de DIARIO HUARPE, que no pudo salir a la calle el martes 17 de noviembre. Por este motivo, extendemos nuestras disculpas a los lectores que diariamente eligen nuestro diario en papel, así como a los anunciantes que acompañan esta publicación.

Estos inconvenientes afectaron el normal desarrollo de las actividades de nuestros medios, que diariamente trabajan para ofrecer contenidos informativos, periodísticos y de entretenimiento a los sanjuaninos.

Somos conscientes de que detrás de cada programa y de cada edición del diario hay una audiencia que nos elige, lectores que confían en nuestro trabajo, equipos de profesionales que hacen posible cada producción y auspiciantes que acompañan nuestro proyecto de comunicación.

Por ese motivo, queremos hacer llegar un especial pedido de disculpas a quienes nos siguen a través de la televisión y de nuestras plataformas digitales, a los lectores de nuestra edición impresa, así como a las empresas y comercios que nos acompañan con su publicidad y hacen posible el sostenimiento de nuestros contenidos.

Entendemos las molestias que estas interrupciones pudieron ocasionar y lamentamos profundamente no haber podido cumplir con nuestras actividades habituales. Se trató de una situación imprevista, provocada por circunstancias externas y sin una comunicación anticipada que nos permitiera adoptar las medidas necesarias para evitar estos inconvenientes.

Desde HUARPE TV y DIARIO HUARPE reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando con la responsabilidad y la dedicación de siempre para acompañar, informar y entretener a nuestra audiencia y a nuestros lectores.

Reiteramos nuestras disculpas y agradecemos la comprensión, la paciencia y, fundamentalmente, la confianza de quienes nos eligen y acompañan todos los días.