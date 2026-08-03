Un tremendo susto se vivió durante la tarde del lunes en el departamento Valle Fértil. Una docente identificada como Vanesa Marano, quien desempeña sus tareas en la zona, protagonizó un violento vuelco mientras circulaba por la Ruta Provincial 510, aproximadamente a 78 kilómetros de la Villa San Agustín.

El incidente ocurrió alrededor de las 17 hs. en el tramo comprendido entre las localidades de Baldes de Funes y Baldes del Sur. De acuerdo con las primeras informaciones, la conductora se habría encontrado de manera imprevista con un animal sobre la calzada, lo que la obligó a realizar una maniobra brusca que terminó provocando el vuelco del vehículo.

La fortuna jugó a favor de la automovilista gracias a la inmediata intervención de los ocupantes de un colectivo que transitaba a pocos metros del lugar. Entre los pasajeros viajaba un bombero, quien no dudó en actuar para liberar a la mujer que había quedado atrapada dentro del habitáculo.

Tras las primeras maniobras de auxilio en el lugar, la docente —que presentaba una lesión visible en una de sus piernas— fue atendida por el personal médico que arribó en una ambulancia y posteriormente fue trasladada al Hospital de San Agustín.

El testimonio del bombero voluntario Ricardo Elizondo, quién asistió a la mujer, reveló las circunstancias del hecho: "Al parecer, politraumatismo nada más, no hay herida cortopunzante ni tampoco fracturas expuestas, simplemente en la parte del brazo y clavícula. Otro golpe al lado izquierdo en la cabeza, que es lo que ella manifestaba. Estaba un poco aturdida y con pérdida de conocimiento porque no sabía responder. Después hubo llanto y miedo, estaba muy nerviosa", relató el efectivo.



