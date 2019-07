Por un juicio laboral de más de $1M, los zondinos perderían la unión vecinal

La Unión Vecinal Valle de Zonda atraviesa sus peores momentos. Es que por no pagar por un juicio laboral podrían rematar por $1.100.000 la sede ubicada en la villa Basilio Nievas. El próximo viernes 5 de julio es el ultimátum para que se pueda saldar la deuda que mantienen con un ex trabajador de la vecinal zondina quien inició la demanda hace diez años por echarlo de su puesto laboral.

Para conocer la situación que atraviesa la entidad, DIARIO HUARPE dialogó Andrés Sánchez, interventor de la Unión Vecinal Valle de Zonda, quien manifestó: “El remate de $1.100.000 y es por un juicio laboral que data de diez años atrás. La persona que inició el juicio es José Luis Trigo”

“La entidad estaba acéfala y esta persona se nombró planta permanente y estuvo ocho años a cargo de la Unión Vecinal. Posteriormente, un triunvirato normalizador lo saca de sus funciones. Allí, se inicia la demanda y luego se forman dos comisiones en la institución que no trabajaron sobre la situación del ex empleado”, añadió Sánchez.

Luego de unos años, el Estado decidió intervenir la Unión Vecinal y cuando se nombra al primer interventor, el juicio ya tenía sentencia firme. Pero desde la entidad buscaron la solución. Al respecto, el interventor contó que “durante cincos años buscamos interceder ante la Justicia para demorar un poco la situación porque no tenemos los fondos suficientes para pagarle a Trigo”.

Desde octubre del 2019 hubo voluntad para liquidar la duda, ofreciendo planes de pago al demandante que no fueron aceptados. Esto hizo que se llegara a la instancia final de un posible remate. “Trigo no acepta pago en cuotas, hemos agotado todas las alternativas pero no hay acuerdo con él”, agregó Sánchez.

Una posible solución que tienen desde Valle de Zonda podría darse a través del pago de dos deudas que contiene Educación y el mismo municipio.

Al respecto, el interventor dijo que “la entidad tiene plata y a su vez, no. Es que el Ministerio de Educación le debe $1.000.000 por la distribución de agua potable y no sabemos porque esta demorado el pago. Con esa plata, podríamos saldar la deuda”, comentó Sánchez.

“Por otro lado, tenemos a cobrar dinero de la Municipalidad de Zonda. Aproximadamente son $ 3.000.000 por la distribución de agua. Atampiz nunca pagó y Monla, dejó su deuda también”, concluyó el interventor.

El tiempo se agota y el futuro es incierto para esta vecinal considerada un icono cultural y de trabajo en comunidad. Es que Valle de Zonda fue la primera unión vecinal de Latinoamérica que se hizo cargo de la distribución del agua y ahora, peligra su sede administrativa.