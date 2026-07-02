Se está jugando el último partido del miércoles por los 16avos de final del Mundial 2026. Por ahora, el duelo lo está dominando el seleccionado de Estados Unidos que le gana a Bosnia-Herzegovina por 1 a 0.

El partido estuvo cerrado tácticamente y de alta intensidad, pero que se empezó a abrir gracias al gol de Balogun en los 45 minutos del primer tiempo.

Desarrollo del Primer Tiempo

Bajo la dirección de Mauricio Pochettino, Estados Unidos salió con una formación 3-5-2 buscando imponer condiciones desde la posesión y la presión alta. Bosnia, por su parte, se plantó con un 5-3-2 compacto, apostando por el orden defensivo y las salidas rápidas aprovechando la jerarquía de Edin Džeko.

Pulisic prefirió mandar un centro en lugar de tirar a puerta cuando ya estaba en el área chica.

A lo largo del parcial, el juego estuvo muy trabado en el mediocampo. Bosnia logró neutralizar los intentos de Christian Pulisic, quien se mostró participativo, pero sin espacios. Sin embargo, la persistencia estadounidense tuvo su recompensa justo al minuto 45, cuando una maniobra colectiva culminó con una definición certera de Folarin Balogun para poner el 1-0.

Desde lo psicológico, el gol de Balogun antes de irse al vestuario, condiciona cambiar drásticamente la estrategia de los bosnios, que los obliga a abrirse para buscar el empate en la segunda parte, mientras que Estados Unidos, trate de afianzar la ventaja y apueste al contragolpe. En resumen, ambos equipos deberán repensar en próximas variantes y mantener la paciencia.



Balogun festeja el primer gol del partido.

Desarrollo del Segundo Tiempo

Durante una disputa por el balón, Balogun realizó un pisotón sobre el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemović, lo que provocó que este se doblara visiblemente.

En primera instancia, el árbitro principal, Raphael Claus, no sancionó la falta con roja. Sin embargo, tras el llamado de la cabina del VAR y la revisión de la jugada en el monitor del campo, el colegiado cambió su decisión y expulsó al delantero estadounidense en el minuto 64.

Además de dejar a su equipo con diez hombres en un tramo decisivo del partido, esta expulsión conlleva una suspensión automática, por lo que Balogun se perderá el próximo encuentro de octavos de final.

Después, a los 81 minutos, Tillman la clavó con un golazo de tiro libre afuera del área. El 2 a 0 quedó fijado y así la chance para clasificar más concreta para los Estados Unidos.

Formaciones

Estados Unidos: Matt Turner, Ethan Horvath, Patrick Schulte, Chris Richards, Miles Robinson, Tim Ream, Joe Scally, Cameron Carter-Vickers, Kristoffer Lund, Mark McKenzie, Sergiño Dest, Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie, Antonee Robinson, Johnny Cardoso, Giovanni Reyna, Luca de la Torre, Gianluca Busio, Christian Pulisic, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright, Brenden Aaronson. DT: Mauricio Pochettino.

Bosnia-Herzegovina: Nikola Vasilj, Osman Hadžikić, Kenan Pirić, Amar Dedić, Anel Ahmedhodžić, Dennis Hadžikadunić, Sead Kolašinac, Jusuf Gazibegović, Adrian Leon Barišić, Nihad Mujakić, Tarik Muharemovic, Benjamin Tahirović, Rade Krunić, Haris Hajradinović, Denis Huseinbašić, Ivan Bašić, Amar Rahmanović, Dal Varešanović,Edin Džeko (C), Ermedin Demirović, Said Hamulić, Haris Tabaković, Madžid Šošić, Enver Kulašin. DT: Sergej Barbarez.







