Obras Sanitarias informó que este miércoles 25 de noviembre detectó una rotura en una cañería matriz de 250 milímetros en la salida de una perforación, en el departamento 25 de Mayo. Debido al inconveniente, el personal realizará una reparación de urgencia que podría afectar el suministro de agua potable en la localidad de Santa Rosa.

Según el comunicado oficial, mientras se desarrollen los trabajos el servicio podría verse disminuido. La finalización de las tareas está prevista para las 19 aproximadamente.

Piden cuidar las reservas domiciliarias

Ante esta situación, desde Obras Sanitarias solicitaron a los vecinos extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario. Además, recomendaron priorizar el uso del agua potable para actividades básicas como bebida, higiene y alimentación.

El organismo indicó que la medida busca administrar las reservas disponibles mientras se llevan adelante las tareas de reparación. La afectación del servicio está vinculada a la rotura detectada en la cañería matriz.

Dónde realizar consultas

Para obtener información o realizar consultas, los usuarios pueden comunicarse con Obras Sanitarias a través del teléfono 264 506 4444. También está disponible la línea gratuita 0800-222-6773. El aviso corresponde al Informe N.º 306/2026, emitido este miércoles 25 de noviembre.