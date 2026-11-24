Una salida nocturna entre los concursantes de MasterChef Celebrity terminó en una inesperada discusión barrial durante el último fin de semana. El conflicto involucró directamente al cantante Luck Ra, quien organizó una previa en su domicilio, y a las periodistas Edith Hermida y Luciana Geuna, quienes tuvieron que salir a dar explicaciones ante el reclamo de una persona que vive en la zona.

Todo comenzó cuando el grupo de famosos se reunió en la vivienda del artista cuartetero antes de asistir a un recital en un boliche de bailanta donde se presentaba Hernán de Mala Fama. Como la propiedad del músico queda muy cerca del local bailable, decidieron hacer la previa allí, pero el volumen de la música provocó el fastidio inmediato de un habitante del lugar que fue a tocarles el timbre.

Según trascendió, los integrantes del certamen culinario manifestaron su malestar ante el planteo porque consideraban que, al ser la medianoche del sábado, todavía se encontraban dentro de los horarios permitidos por las normas de convivencia. Ante la tensión generada en la puerta, Edith Hermida y Luciana Geuna tomaron la iniciativa de dialogar con el hombre para calmar las aguas.

Al recordar el episodio en el programa A la Barbarossa, Edith Hermida brindó detalles de cómo encararon el cruce con el residente molesto. "Ella fue en modo Telenoche Investiga. Le quiero mandar un beso grande al vecino, que a Luck Ra le gusta la joda más que respirar, pero era un viernes, tampoco era tan grave", expresó la panelista entre risas sobre el rol que asumió su compañera.

Sin embargo, la comunicadora admitió que su propia intervención no fue del todo diplomática y generó críticas posteriores. "Yo le dije algo que después me bardearon: 'Esto que estás haciendo es ilegal' y me dijo que se levantaba a las 7 de la mañana, pero no es mi problema", confesó al aire sobre el tenso intercambio verbal que mantuvo en la vereda.

Por su parte, en el ciclo SQP, Ximena Capristo aportó un dato clave para entender la furia del hombre que fue a quejarse. Según explicó la ex Gran Hermano, el malestar venía acumulándose desde hace tiempo porque esta reunión no habría sido la primera celebración ruidosa que el intérprete cordobés organizaba en esa misma propiedad.

Para evitar que el problema pasara a mayores, el grupo tomó la determinación de abandonar el inmueble y trasladar el festejo hacia otro destino. Pía Shaw fue la encargada de relatar cómo continuó el itinerario de los famosos: "Entonces decidieron que la joda no iba a quedarse ahí y se fueron a la casa de Mala Fama. De ahí, siguieron al show".

Finalmente, los participantes de MasterChef Celebrity lograron disfrutar del espectáculo musical de su compañero sin nuevos contratiempos. Para darle un toque especial al traslado y mantener el clima festivo durante toda la madrugada, los protagonistas decidieron contratar un party bus que los llevó directamente hasta el boliche.