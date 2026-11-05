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Policiales > Piden ayuda

Por una vela, una casa se incendió y siete personas quedaron en la calle

Un incendio en Rivadavia destruye la casa de una familia con cinco niños y perdieron todo tras caer una vela encendida.

POR REDACCIÓN

Pérdidas materiales totales tras el fuego. Gentileza 0264 Noticias.

Una vivienda habitada por Azucena Hernández junto a su pareja y sus cinco hijos terminó completamente destruida este jueves cerca de las 7:30 de la mañana. Según detalló 0264 Noticias a partir del relato familiar, el siniestro ocurrió en el departamento Rivadavia cuando la propiedad se encontraba deshabitada y sin luz, lo que motivó el uso de una vela encendida que cayó sobre una cortina.

El fuego se expandió en pocos minutos y causó la pérdida total de muebles, electrodomésticos, ropa, calzado, pañales y alimentos. A pesar de la gravedad de las llamas, ninguna persona resultó herida, aunque la familia compuesta por siete integrantes quedó en la calle y debió buscar refugio temporal en la casa de un familiar cercano.

Las autoridades municipales brindaron una primera asistencia entregando una cucheta y mercadería para afrontar las primeras horas. Sin embargo, las víctimas continúan necesitando donaciones urgentes de elementos indispensables para la vida cotidiana como heladera, cocina, garrafa, indumentaria y calzado para los más pequeños.

Quienes tengan la posibilidad de colaborar económicamente con la reconstrucción del hogar y la compra de insumos básicos pueden enviar su ayuda monetaria a través del alias Brandoncloe. La solidaridad de la comunidad resulta fundamental para que este grupo familiar pueda salir adelante tras perder absolutamente todas sus pertenencias.

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