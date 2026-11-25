Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una intensa precipitación sorprendió en la noche de este martes al Gran San Juan, con abundante caída de agua que se hizo sentir con fuerza en el centro capitalino. Calles anegadas por momentos, calzada resbaladiza y tránsito con precaución marcaron la postal nocturna sobre arterias principales como avenida Libertador General San Martín.

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN para la capital sanjuanina, el fenómeno tendrá una tregua durante las primeras horas del miércoles 25 de noviembre. Para la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, sin lluvias, con viento leve del sector sur (entre 7 y 12 km/h) y una temperatura mínima cercana a los 17 °C.

Durante la mañana del miércoles, las condiciones se mantendrán estables y sin probabilidad de precipitaciones, aunque con cielo mayormente nublado y una temperatura que trepará hasta los 24 °C.

Recién hacia la tarde volverá la inestabilidad: el organismo meteorológico anticipa el regreso de tormentas (con una probabilidad de entre el 10% y el 40%), una máxima que alcanzará los 30 °C y ráfagas de viento del sector este que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h, extendiéndose las tormentas aisladas hacia la noche con unos 23 °C.