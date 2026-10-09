Una denuncia por presunta pornoextorsión, amenazas y hostigamiento puso bajo investigación a un abogado y expolicía de 42 años, señalado por su expareja, una agente policial de 25 años, como responsable de la difusión de fotografías íntimas y de una serie de presiones que, según su relato, comenzaron después de que ella decidiera terminar la relación.

El caso ocurrió en San Luis y tiene como acusado a Ezequiel Roberto Domínguez. La denunciante, Noelia Daiana Durán Rosales, sostiene que, tras la separación, recibió mensajes extorsivos que exigían dinero a cambio de no publicar imágenes privadas. También asegura que el material llegó a integrantes de la institución policial en la que trabaja. Domínguez, a través de su abogado defensor, rechazó las acusaciones.

Según el relato de la joven publicado por Infobae, la primera amenaza llegó a mediados de julio, luego de que decidiera poner fin a una relación de cinco años. El mensaje exigía dos millones de pesos bajo la advertencia de que, si no entregaba el dinero, las fotografías serían difundidas. La joven afirma que se negó a pagar y que las imágenes comenzaron a circular.

La separación y las denuncias por hostigamiento

Durán Rosales contó que conoció a Domínguez en 2021 y que ambos habían proyectado una vida en común. La relación terminó en julio, después de que ella encontrara en una computadora de su entonces pareja un video íntimo de otra mujer. Según su testimonio, ya había atravesado una situación similar anteriormente.

La denunciante sostiene que, después de la ruptura, Domínguez comenzó a presentarse en su departamento, a reclamar bienes y a enviarle documentación. También denunció llamados desde números ocultos y comunicaciones que interpretó como intentos de presionarla para retomar el contacto.

La joven realizó presentaciones en la Comisaría Tercera de San Luis y en la Fiscalía de Instrucción Penal N.º 1, con intervención en contexto de género. De acuerdo con la información publicada, obtuvo una medida de restricción por seis meses y se mudó para resguardar su seguridad.

Las denuncias también incluyen la presunta circulación de mensajes y fotografías en espacios vinculados con su trabajo. La joven sostiene que el material llegó a superiores, responsables del Instituto Superior de Seguridad Pública y otros integrantes de la institución, lo que afectó su actividad profesional.

La difusión de imágenes íntimas y el impacto laboral

Uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar quién envió las fotografías y desde qué dispositivos o cuentas se distribuyeron. La denunciante afirma que las imágenes pertenecían a su intimidad y que solo las había compartido con su entonces pareja durante la relación.

La circulación del material, según su testimonio, tuvo consecuencias en su carrera. Durán Rosales se desempeñaba como instructora y había comenzado a capacitar a futuros agentes. También estudiaba abogacía y esperaba avanzar en su jerarquía dentro de la fuerza.

Tras los hechos denunciados, fue trasladada cuatro veces de dependencia en aproximadamente un mes y actualmente trabaja en El Trapiche, fuera de la ciudad de San Luis. La joven cuestionó que las consecuencias laborales recayeran sobre ella y sostuvo que no quiere abandonar la Policía por una situación vinculada con su vida privada.

En paralelo, la denunciante señaló la existencia de un supuesto perfil de OnlyFans que asegura no haber creado. Por eso, espera que la investigación informática permita establecer el origen de las cuentas, los números telefónicos y los mensajes utilizados para difundir el contenido.

La defensa niega la participación de Domínguez

El abogado Federico Farías, representante de Domínguez, negó que su defendido haya difundido las fotografías y afirmó que tampoco habría tenido acceso previo a ellas. Como parte de su estrategia, la defensa solicitó que se requiera información a la plataforma OnlyFans para conocer el origen del contenido y quiénes habrían adquirido material publicado allí.

Farías sostuvo que las fotografías habrían sido realizadas por un fotógrafo profesional y que existía un perfil en esa plataforma desde 2023. También rechazó que su cliente hubiera utilizado números desconocidos o una identidad falsa para ingresar a grupos de policías y compartir las imágenes.

En relación con las denuncias por hostigamiento, el letrado afirmó que la Fiscalía solicitó registros de cámaras de seguridad y aseguró que no existen elementos que acrediten los hechos denunciados. Además, indicó que su representado inició una presentación penal por presunta retención indebida de bienes, cuya propiedad y forma de adquisición también son objeto de controversia.

La existencia de estas presentaciones contrapuestas no determina por sí misma la responsabilidad de ninguna de las partes. La investigación deberá establecer el origen de las amenazas, la circulación de las fotografías y la eventual participación de las personas señaladas.

El caso vuelve a poner en discusión la violencia digital ejercida contra las mujeres después de una separación y el uso de imágenes íntimas como mecanismo de presión. El consentimiento para compartir fotografías dentro de una relación no implica autorización para divulgarlas a terceros. La responsabilidad por su eventual difusión debe investigarse sin trasladar a la persona afectada la culpa por el material que se hizo circular.

Mientras avanza la causa, la denunciante sostiene que quiere continuar con su trabajo y sus estudios. Su pedido, según declaró, es poder seguir con su vida sin hostigamiento. La responsabilidad penal del acusado, en tanto, deberá determinarse en el marco de la investigación judicial.