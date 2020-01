Porto, con Marchesín, ganó y sigue prendido en la lucha por la punta en Portugal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Porto, con el concurso del argentino Agustín Marchesín, superó hoy por 2-1 a Gil Vicente, para continuar prendido en la lucha por la punta de la Liga Primeira de Portugal, al continuar la 18va. Fecha.



El ex guardavallas de Lanús, de 31 años, fue titular durante los 90 minutos y tuvo cierta responsabilidad en la conquista que marcó el rival, a través de un cabezazo de Sandro Lima (Pt. 45m.).



Pero Porto, escolta del líder Benfica, se recompuso y terminó dando vuelta el tanteador con las anotaciones del español Iván Marcano (Pt. 47m.) y Sergio Oliveira (St. 12m.), según registró un informe del sitio Soccerway



En el elenco ganador, que es segundo en la tabla con 44 puntos, estuvo en el banco de los suplentes el ex marcador de punta Renzo Saravia, ex Racing y Belgrano de Córdoba.



Mañana se completará la jornada con el choque entre Moreirense-Sporting Braga.



Principales posiciones: Benfica 51 puntos; Porto 44; Sporting Lisboa 32; Famalicao 31; Río Ave 28