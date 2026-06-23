Portugal busca reaccionar ante Uzbekistán en un duelo clave del Mundial

Portugal y Uzbekistán se enfrentarán este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en la fase de grupos. El encuentro se disputará desde las 14.00 de Argentina en el Houston Stadium, también conocido como NRG Stadium, en la ciudad estadounidense de Houston.

El equipo dirigido por Roberto Martínez llega con la obligación de sumar de a 3 luego del inesperado empate 1-1 frente a República Democrática del Congo en su estreno mundialista. El resultado dejó cuestionamientos sobre el rendimiento colectivo de una selección que aparece entre las candidatas y que cuenta con figuras de primer nivel encabezadas por Cristiano Ronaldo.

Del otro lado estará Uzbekistán, que disputa la primera Copa del Mundo de su historia. El conjunto conducido por Fabio Cannavaro cayó 3-1 ante Colombia en la jornada inaugural, aunque logró convertir su primer gol mundialista y mantiene intactas sus chances de pelear por la clasificación.

La transmisión en Argentina estará disponible por Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y DGO.

En cuanto a las posibles formaciones, Portugal formaría con Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; y Cristiano Ronaldo.

Por su parte, Uzbekistán saldría con Utkir Yusupov; Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov y Odiljon Khamrobekov.

La FIFA designó al marroquí Jalal Jayed como árbitro principal del encuentro, mientras que Zakhele Siwela estará a cargo del VAR. El duelo tendrá como escenario el Houston Stadium, una de las sedes del Mundial 2026 y con capacidad para más de 70.000 espectadores