La selección portuguesa derrotó por 5-3 al conjunto español en el partido por el tercer lugar de los World Skate Games 2026, disputados en Asunción, Paraguay. El resultado dejó a España, vigente campeona del mundo, fuera del podio y marcó un desenlace inesperado para una selección acostumbrada a protagonizar las instancias decisivas.

España había llegado al torneo como defensora del título obtenido en Novara, Italia, en 2024. Sin embargo, no pudo alcanzar la final y tampoco logró despedirse con una victoria, por lo que terminó el campeonato fuera de los puestos de privilegio.

El tercer puesto tuvo además un valor especial para Portugal, que cerró su participación mundialista con una victoria ante uno de sus principales rivales históricos. El seleccionado luso había quedado fuera de la final tras perder por 6-3 frente a Francia en la semifinal, luego de una prórroga. España, por su parte, había sido eliminada por Argentina en los penales, después de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.

La ausencia de España en la final representó un hecho significativo para el hockey sobre patines internacional.

Con el triunfo por 5-3, Portugal se aseguró el bronce y España cerró el Mundial en el cuarto lugar, lejos del objetivo de revalidar la corona conseguida en Italia. El resultado dejó una de las principales sorpresas de la competencia masculina de los World Skate Games 2026.