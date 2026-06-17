Portugal, Inglaterra, Colombia y la agenda mundialista de este miércoles

La primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 llegará este miércoles 17 de junio a su cierre con cuatro partidos que completarán la actividad de los grupos K y L. La programación tendrá como grandes atractivos las presentaciones de Portugal, Inglaterra y Colombia, tres seleccionados que buscarán comenzar el torneo con una victoria.

El primer encuentro del día será Portugal ante República Democrática del Congo. El partido se disputará desde las 14 en horario argentino en Houston y marcará el debut del conjunto portugués, que parte como favorito en la previa pero deberá enfrentar a un rival que intentará dar la sorpresa en el arranque de la Copa del Mundo. La transmisión para Argentina estará a cargo de DSports.

Más tarde llegará uno de los cruces más esperados de la jornada. Desde las 17, Inglaterra se medirá con Croacia en Dallas en un duelo entre dos selecciones con aspiraciones de avanzar lejos en el certamen. Los ingleses aparecen entre los candidatos al título, mientras que los croatas buscarán apoyarse en la experiencia de varios de sus referentes para comenzar sumando.

La actividad continuará a las 20 con Ghana frente a Panamá en Toronto. Ambos seleccionados intentarán dar un paso importante en un grupo que también integran Inglaterra y Croacia. El encuentro puede resultar determinante para las aspiraciones de clasificación a los dieciseisavos de final.

El cierre de la jornada tendrá como protagonista a Colombia. El equipo cafetero debutará ante Uzbekistán desde las 23 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en un compromiso que genera gran expectativa entre los hinchas colombianos. El seleccionado sudamericano buscará comenzar con una victoria en una zona que comparte con Portugal y República Democrática del Congo.

Los partidos de este miércoles podrán seguirse en Argentina principalmente a través de DSports y las plataformas asociadas con derechos de transmisión del Mundial. La fecha cerrará la primera ronda de encuentros de la fase de grupos y empezará a perfilar el panorama de las selecciones que aspiran a avanzar a la siguiente instancia del torneo.