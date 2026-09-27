Portugal venció 2-1 a Noruega como visitante por la segunda fecha de la Nations League y quedó como líder en solitario del grupo. El conjunto portugués llegó al partido después de haber derrotado a Gales, mientras que los noruegos habían superado a Dinamarca.

Joao Félix abrió el marcador para Portugal después de una jugada iniciada por Nuno Mendes, quien aceleró por la izquierda y asistió a Pedro Neto. El delantero recibió la pelota y definió con un disparo raso que superó al arquero Orjan Nyland.

Haaland marcó, pero no alcanzó

Noruega encontró el empate en el segundo tiempo, cuando Erling Haaland apareció dentro del área después de una jugada que comenzó con una ejecución de Martin Odegaard. El delantero aprovechó una pelota que quedó cerca del arco y marcó el 1-1.

Portugal volvió a ponerse arriba apenas tres minutos después, tras un error del arquero Nyland en un saque de arco que terminó en los pies de Gonçalo Ramos. El atacante portugués aprovechó la situación y definió por encima del arquero para establecer el 2-1.

Cristiano Ronaldo quedó en el banco

Cristiano Ronaldo fue suplente y no ingresó durante todo el encuentro, por lo que no se produjo el esperado duelo con Haaland. Portugal sostuvo la ventaja durante el tramo final y se quedó con tres puntos que lo dejaron solo en la cima del grupo.