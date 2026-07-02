Portugal y Croacia se enfrentan en el Mundial en un duelo de titanes

El Mundial ingresa en su etapa más vibrante y los dieciseisavos de final regalan un choque electrizante entre dos potencias del Viejo Continente. Portugal y Croacia se miden este jueves 2 de julio en el estadio Toronto de Canadá a partir de las 20:00 hora de Argentina.

El encuentro cuenta con el arbitraje del noruego Espen Eskas y se puede seguir en vivo por la pantalla de Telefe y TyC Sports, además de las opciones digitales en DSports, DGO, Flow canal 109 y Paramount+. El combinado que logre la clasificación a la siguiente ronda se enfrentará en los octavos de final contra el ganador del cruce entre España u Austria.

Ambos seleccionados llegan a esta instancia decisiva después de finalizar en la segunda posición de sus respectivas zonas durante la fase de grupos. La escuadra conducida por Roberto Martínez cosechó cinco puntos en el Grupo K producto de un empate 1 a 1 en el debut ante República Democrática del Congo, una goleada por 5 a 0 frente a Uzbekistán y una igualdad sin goles en la última jornada contra Colombia. Por su parte, el elenco balcánico accedió a esta ronda eliminatoria tras quedar como escolta en el Grupo L.

El entrenador portugués valoró el recorrido previo y se enfocó en el futuro al manifestar que "mañana comenzamos el Mundial, el segundo Mundial. La fase de grupos fue muy importante, fue una buena preparación. Aspectos para mejorar, hicimos cosas bien, otras no... pero ya están todos preparados. 21 jugadores han disputado minutos en este Mundial. Eso es lo importante". Martínez también sumó que "tener autocrítica es esencial. Y cuando hablo de la fuerza del grupo, es la actitud de los jugadores. Estamos todos juntos, hay que alinear aspectos. Y lo hacemos. En una selección necesitas actitud y valores de equipo para ser autocríticos, es diferente al fútbol de clubes. Necesitamos empezar el segundo Mundial bien. El vestuario está preparado, está unido y ahora necesitamos ganar".

Asimismo, concluyó que "siempre queremos mejorar, es lo que puedo prometer a los portugueses. Prometemos actitud, esfuerzo todos los valores del pueblo portugués están en el vestuario. Lo que está haciendo este grupo es ser autocrítico y trabajar mucho".

En la vereda de enfrente, el director técnico Zlatko Dalic palpitó una paridad extrema en la zona media de la cancha y analizó que "estoy seguro de que ahí es donde tendrá lugar la batalla: en el centro del campo". El estratega croata remarcó las virtudes de su rival y advirtió que "cada error va a ser castigado", aunque confía en el potencial propio al sostener que "lo que ocurrió en la fase de grupos debe olvidarse".

Para este compromiso crucial, Portugal saltaría al campo de juego con Diogo Costa en el arco, una línea defensiva integrada por Joao Cancelo, Ruben Dias, Goncalo Inacio y Nuno Mendes, un mediocampo con Joao Neves y Vitinha, por delante de ellos Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Rafael Leao, con Cristiano Ronaldo como única referencia de área.

En tanto, Croacia buscará el pase de ronda con Dominik Livakovic bajo los tres palos, Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol y Martin Erlic en la última línea, Mateo Kovacic junto a Luka Modric en el eje central, sumando metros más adelante a Petar Sucic, Mario Pasalic y Nikola Vlasic, mientras que Andrej Kramaric se posicionará en la delantera.