Portugal y España chocan por un lugar en cuartos del Mundial 2026

Portugal y España animarán este lunes uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. Desde las 16, en el Estadio Dallas, ambos seleccionados buscarán un lugar entre los ocho mejores del certamen en un cruce que, por jerarquía, bien podría haber sido una final.

El vencedor de este encuentro avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.

Portugal llegó a la Copa del Mundo como uno de los principales aspirantes al título, aunque su rendimiento en la fase de grupos dejó algunas dudas. Igualó 1-1 ante República Democrática del Congo, goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró la zona con un empate sin goles frente a Colombia, resultado que lo privó de finalizar como líder.

En los dieciseisavos de final, los dirigidos por Roberto Martínez superaron por 2-1 a Croacia en un partido muy disputado y ahora tendrán una exigente prueba frente a otra de las grandes potencias del fútbol europeo.

España, en tanto, lideró el Grupo H con siete puntos. Debutó con un sorpresivo empate sin goles frente a Cabo Verde, pero luego mostró toda su categoría al vencer 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay.

En la ronda anterior, el equipo de Luis de la Fuente confirmó su gran momento al derrotar con autoridad por 3-0 a Austria. Mikel Oyarzabal fue la gran figura del encuentro y ya suma cuatro goles en el Mundial, consolidándose como uno de los máximos artilleros del torneo.

Probables formaciones

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Francisco Conceicao, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.