Con la llegada de la primavera, que comienza el 21 de septiembre, los balcones y jardines vuelven a convertirse en espacios ideales para sumar plantas y flores. Entre las especies que se pueden sembrar en esta época aparece la portulaca, también conocida como flor de seda, una planta de crecimiento bajo que se adapta a macetas y requiere pocos cuidados. La especie tolera bien el calor y los períodos de sequía, siempre que tenga buen drenaje.

Una opción para espacios pequeños

La portulaca se caracteriza por sus tallos rastreros y sus flores, que pueden presentar tonos rosa, rojo, naranja, amarillo o blanco. Por su tamaño, puede cultivarse en macetas, jardineras y otros recipientes, por lo que resulta una alternativa para balcones con poco espacio.

Además, puede soportar varias horas de sol directo y las temperaturas cálidas favorecen su crecimiento. El exceso de humedad, en cambio, puede perjudicarla.

Cómo sembrar la portulaca

Para comenzar el cultivo, lo primero es elegir una maceta con agujeros en la base. El recipiente debe permitir que el agua salga con facilidad para evitar que las raíces permanezcan encharcadas.

El siguiente paso consiste en colocar un sustrato liviano y aireado. Las semillas deben distribuirse sobre la superficie y cubrirse apenas con una capa muy fina de tierra. Después, se debe humedecer suavemente el sustrato, sin generar acumulaciones de agua.

Una vez sembrada, la maceta debe ubicarse en un lugar luminoso, preferentemente donde reciba sol directo. Durante los primeros días es importante mantener una humedad moderada hasta que aparezcan los primeros brotes.

Los cuidados que necesita

Uno de los principales cuidados está relacionado con el riego. La portulaca almacena agua en sus tejidos y soporta mejor períodos de sequía que el exceso de humedad. Por eso, antes de volver a regar conviene comprobar que la parte superior del sustrato esté seca.

También es importante utilizar una maceta con buen drenaje y evitar colocar demasiadas plantas juntas. Retirar las flores marchitas y las partes secas permite mantener la planta ordenada y puede favorecer una floración continua durante la temporada de crecimiento.

Los errores que pueden perjudicarla

Regar todos los días sin revisar la humedad, utilizar recipientes sin agujeros, ubicar la planta en lugares con poca luz y mantener el sustrato permanentemente mojado son algunos de los errores que pueden afectar su desarrollo.

La portulaca, por sus características y facilidad de cultivo, puede convertirse así en una alternativa para quienes buscan sumar color al balcón durante los meses cálidos sin dedicar demasiado tiempo a su mantenimiento.