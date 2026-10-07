La minera surcoreana Posco inauguró este martes la Planta II de su proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto, en la Puna. La nueva instalación tiene una capacidad para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, un insumo clave para baterías y sistemas de almacenamiento energético. La producción estará destinada íntegramente a la exportación .

La planta se suma a la de hidróxido de litio que la compañía ya opera en el Parque Industrial de General Güemes, en Salta, con una capacidad de 25.000 toneladas anuales. Con ambas unidades, Posco alcanza una capacidad nominal de 48.000 toneladas anuales de derivados de litio .

Una inversión de más de US$2.000 millones

Desde su llegada a Argentina en 2018, Posco acumula una inversión superior a los US$2.000 millones** en las provincias de Salta y Catamarca . La Planta II requirió una inversión computable de aproximadamente US$207,9 millones, según los datos declarados para su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) .

El proyecto Sal de Oro recibió además un financiamiento de hasta US$700 millones liderado por el BID Invest, que respalda la estructura financiera de la iniciativa y el inicio de operaciones de las plantas .

Hacia las 100.000 toneladas

Durante el acto, los gobiernos de Salta y Catamarca suscribieron con Posco un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto. El objetivo es llevar la capacidad anual de Sal de Oro a 100.000 toneladas de productos de litio .

Las etapas III y IV están previstas para completarse en 2030 y 2033, respectivamente, según datos del grupo Posco .

Impacto en el empleo y los proveedores

El desarrollo de Sal de Oro generó más de 5.000 puestos de trabajo durante sus distintas etapas, de los cuales alrededor de 600 son empleos directos de Posco Argentina. La compañía trabaja además con más de 270 proveedores locales, principalmente de Salta y otras provincias argentinas .

La empresa también desarrolla programas de capacitación en oficios, becas, asistencia médica y visitas educativas para las comunidades de la Puna .

La palabra de las autoridades

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, transmitió un mensaje del presidente Javier Milei: “Quiero traerles el saludo de nuestro presidente, que agradece especialmente a Posco por seguir confiando en la Argentina. Esta nueva inversión significa más producción, más empleo y más oportunidades para la región” .

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, ubicó a la minería como el tercer motor de la economía argentina. “Hoy estamos inaugurando el comienzo de un camino”, afirmó .

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, sostuvo que “el desarrollo minero no se mide únicamente en toneladas exportadas o números fríos; se mide en la calidad de vida de cada trabajador, de cada proveedor local y de cada familia puneña” .

Su par de Catamarca, Raúl Jalil, destacó la cooperación entre ambas provincias. “Firmamos un memorándum para avanzar con las etapas III y IV de Sal de Oro, con la proyección de alcanzar las 100.000 toneladas anuales de productos de litio”, expresó .