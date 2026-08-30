La siderúrgica surcoreana Posco Holdings obtuvo una línea de crédito de hasta US$700 millones del Grupo BID para respaldar y ampliar sus operaciones de litio en Argentina. El financiamiento, aprobado el 4 de agosto por BID Invest, brazo privado del organismo, permitirá a la filial Posco Argentina desarrollar el proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto, entre Salta y Catamarca.

El crédito se divide en dos tramos: hasta US$250 millones aportados directamente por BID Invest y hasta US$450 millones movilizados mediante bancos comerciales. La meta combinada es alcanzar una capacidad anual de 48.000 toneladas de productos de litio, con 25.000 toneladas de hidróxido y 23.000 de carbonato por año. La planta de carbonato fue incorporada al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión declarada de US$207,94 millones.

La financiación llega en un momento en que Posco expande su base de recursos de litio en el Salar del Hombre Muerto, una de las principales regiones ricas en litio del mundo. La segunda planta de procesamiento de salmuera está programada para completarse en la segunda mitad de este año, según informó la compañía.

El proyecto Sal de Oro fue clasificado por BID Invest como categoría ambiental y social A, reservada para proyectos de gran escala con impactos potencialmente significativos. Esta categoría exige debida diligencia, monitoreo permanente y planes específicos de gestión ambiental y social. El cumplimiento de estos requisitos será clave para el avance de la operación.

La aprobación del crédito se produjo poco después de la cumbre entre el presidente surcoreano Lee Jae Myung y el presidente argentino Javier Milei, celebrada en Buenos Aires el 31 de julio, en la que acordaron ampliar la cooperación en las cadenas de suministro de minerales críticos. El financiamiento confirma el atractivo financiero del litio argentino para inversores internacionales.

Sin embargo, el desarrollo del proyecto plantea interrogantes que exceden el plano financiero. La producción y las exportaciones no alcanzan para evaluar el resultado de la inversión. Será necesario monitorear el uso del agua en una región de alta fragilidad hídrica, el cumplimiento ambiental, la generación de empleo local y cuánto valor agregado queda efectivamente en las provincias de Salta y Catamarca. La categoría A asignada por BID Invest indica que los impactos deberán ser gestionados con estrictos estándares.

Posco Holdings, con sede en Seúl, es una de las principales siderúrgicas del mundo y ha diversificado sus inversiones hacia minerales estratégicos para la transición energética. Argentina, con sus vastos recursos de litio en el denominado "triángulo del litio", se posiciona como un destino clave para estas inversiones, aunque la sustentabilidad ambiental y la distribución de los beneficios económicos siguen siendo temas de debate en las provincias productoras.