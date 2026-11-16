La solidaridad puede comenzar con una experiencia personal y transformarse, con el paso del tiempo, en una red de contención para cientos de personas. Esa es la historia de Sandra Pérez y de Posibilidad para todos, un grupo solidario que lleva 36 años trabajando para acompañar a quienes más lo necesitan en San Juan.

La iniciativa nació cuando Sandra supo que iba a ser mamá. En aquel momento atravesaba una situación de soledad y, junto a algunas vecinas, comenzó a pensar en otras mujeres que podían estar pasando por circunstancias similares. Así empezaron a conseguir ajuares, reunir donaciones y brindar acompañamiento a madres solteras.

Con el tiempo, un traje de payaso cambió la manera de llevar adelante esa tarea. En lugar de entregar las donaciones directamente, decidieron hacerlo a través de personajes que pudieran acercar un momento de alegría, especialmente a los más chicos. Aquella idea se convirtió en una de las características del grupo y en una forma particular de transmitir cariño. "Contener, estar y, más allá de preocuparme, ocuparnos", definió Sandra al explicar qué significa para ella ayudar a los demás.

Actualmente, Posibilidad para todos tiene su base en el barrio La Estación, aunque sus actividades llegan a distintos puntos de San Juan. Uno de sus principales espacios de trabajo es el Centro de Contención Integral Número Uno de Rawson, donde de lunes a viernes reciben a niños y jóvenes para brindarles apoyo escolar, actividades recreativas y una merienda. Los viernes, además, organizan un almuerzo para compartir con ellos y ofrecerles un momento diferente.

La infancia también ocupa un lugar central en las actividades que realizan durante el Día del Niño. El grupo acompaña distintos festejos y chocolates en los que participan sus personajes, con los que buscan generar momentos de alegría. A esas visitas suman bebidas y donaciones para las familias.

Pero el acompañamiento no termina en los más pequeños. La organización sostiene desde hace más de 20 años un refugio destinado principalmente a personas que necesitan protección durante los meses de frío. Allí también reciben adultos mayores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y tienen dificultades para desenvolverse por sus propios medios. Los integrantes colaboran con tareas cotidianas como bañarlos y brindarles comida.

Otra parte de su historia está vinculada con el trabajo y el acceso a la vivienda. En 2004 conformaron una cooperativa para capacitar a personas que trabajaban en el campo y no habían tenido la posibilidad de completar sus estudios. A partir de esa experiencia, lograron participar en la construcción de las primeras viviendas del barrio 11 de Diciembre.

Detrás de cada actividad hay una estructura que se sostiene, principalmente, con el esfuerzo de sus integrantes y las donaciones de vecinos. Sandra destacó que todavía no recibieron aportes de grandes empresas y que gran parte de lo que consiguen es gracias a los sanjuaninos que se acercan a conocer el trabajo y colaborar.

Una de las mayores satisfacciones para ella es encontrarse con personas que fueron acompañadas durante su infancia y que, años después, todavía recuerdan esos gestos. "¿Usted me daba la leche?", le preguntan algunos cuando la reconocen en el barrio. Son esos encuentros los que, según contó, le dan fuerzas para continuar.

Una movilidad para llegar a más lugares

Si Posibilidad para todos resulta elegido en el Sanjuanino Solidario 2026 y obtiene los $10.000.000, Sandra tiene definido el destino del premio: comprar una movilidad para la organización.

La falta de un vehículo propio representa una dificultad concreta para el trabajo cotidiano. En distintas oportunidades tuvieron que rechazar pedidos de ayuda o dejar de trasladar donaciones y personajes porque no contaban con los medios necesarios para hacerlo.

Por eso, la adquisición de un vehículo permitiría mejorar la logística, trasladar elementos y llegar a más personas y comunidades de la provincia. No se trata solamente de facilitar los viajes, sino de evitar que la falta de transporte se convierta en un límite para quienes necesitan asistencia.

Cómo votar por Posibilidad para todos

Si querés ayudar a Posibilidad para todos, podés votar su proyecto ingresando a https://www.diariohuarpe.com/sanjuaninosolidario.

Además, al hacer clic en el banner de votación que acompaña esta nota, serás dirigido directamente a la página para emitir tu voto.