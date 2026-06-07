Cuando faltan apenas días para el comienzo de la Copa del Mundo 2026, un conflicto sindical encendió las alarmas en Estados Unidos. Cerca de 2.000 trabajadores del SoFi Stadium, uno de los escenarios principales del torneo, aprobaron una medida que habilita la realización de una huelga en plena competencia mundialista.

La decisión fue impulsada por los empleados nucleados en el sindicato Unite Here Local 11, que representa a cocineros, camareros, lavaplatos, cajeros y trabajadores de los puestos gastronómicos del estadio. Según denunciaron, las negociaciones para renovar el convenio colectivo llevan más de un año sin avances significativos.

El SoFi Stadium, ubicado en Los Ángeles, será una de las sedes centrales del Mundial y tiene programados varios encuentros de la fase de grupos, además de partidos de eliminación directa. También será escenario de la ceremonia inaugural en territorio estadounidense, lo que aumenta la preocupación de los organizadores ante una posible paralización de actividades.

Entre los reclamos de los trabajadores figuran mejoras salariales, mayores garantías laborales y compromisos vinculados a la protección de los empleados frente a posibles operativos migratorios durante el torneo. El tema adquirió relevancia en medio de la preocupación generada por la eventual presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los eventos mundialistas.

Desde el sindicato señalaron que la votación reflejó un respaldo contundente a la medida de fuerza. De acuerdo con los representantes gremiales, el 96% de los trabajadores apoyó la posibilidad de iniciar una huelga si no se alcanza un acuerdo satisfactorio en las negociaciones que continuarán durante los próximos días.

Mientras tanto, la FIFA, las autoridades locales y la empresa encargada de los servicios del estadio intentan destrabar el conflicto para evitar inconvenientes en la antesala del evento deportivo más importante del planeta. Aunque las conversaciones continúan abiertas, la amenaza de una huelga añade un nuevo foco de incertidumbre a la organización del Mundial 2026, que comenzará el próximo 12 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.