La gran Superfinal de la Liga Sanjuanina de Fútbol entre Sportivo Desamparados y Atlético Minero en el Estadio San Juan del Bicentenario no solo se vivió con intensidad dentro del campo de juego, sino también en las tribunas, donde las parcialidades aportaron todo el color y la fiesta.

Bajo el clásico sello de la sección Buscate, repasamos las postales más destacadas de los simpatizantes que dijeron presente para acompañar a sus equipos en la definición del título anual.

Entre banderas, camisetas albiverdes y aurinegras, cánticos y la expectativa latente a lo largo de los noventa minutos, las cámaras capturaron la emoción de los hinchas que vivieron a pleno una jornada inolvidable para el fútbol doméstico.

Encontrate en la clásica galería y reviví los momentos de mayor fervor de una tarde a puro fútbol en San Juan.