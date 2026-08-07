El sol de la tarde sanjuanina comenzaba a bajar cuando el reloj marcó las 16:00 y las puertas del santuario sobre calle 2 de Septiembre se abrieron. En ese instante, el murmullo de la multitud se transformó en un solo aplauso emocionado. La imagen de San Cayetano asomó hacia la calle y el corazón de Chimbas volvió a latir al ritmo de una fe que no sabe de crisis ni de cansancios.

El manto blanco y amarillo: pañuelos en alto y canto popular

El inicio de la marcha por 11 de Septiembre regaló una de las postales más impactantes de la jornada. Al avanzar hacia Tambor de Tacuarí, una marea de pañuelos blancos y amarillos flameó en las manos de abuelos que sostenían a sus nietos en hombros. Los altavoces marcaban el ritmo del Santo Rosario, pero eran las voces de los propios vecinos las que retumbaban en los frentes de las casas, donde muchos salieron a sus veredas con altares improvisados para ver pasar al santo.

Chicos y chicas portando estandartes, guitarras y carteles marcharon a la par de los adultos mayores. Entre el polvo del camino y las oraciones compartidas, se veían pies descalzos cumpliendo promesas y manos entrelazadas pidiendo por un primer empleo o la salud de un familiar.

Cientos de devotos y promesantes manifestaron sus sentimientos y agradecimientos al santo patrono.

También acompañaron la procesión varios miembros de veteranos y ex-combatientes de Malvinas.

San Cayetano y sus fieles por las calles de Chimbas.

El retomo por 25 de Mayo de vuelta al templo marcó el momento de mayor densidad emotiva. Las miradas fijas en la figura del patrono reflejaban la gratitud de quienes volvieron un año más a decir "gracias por el pan en la mesa". Hubo lágrimas contenidas, abrazos apretados entre desconocidos que compartieron la caminata y un aplauso cerrado que pareció retumbar en todo el departamento cuando la imagen hizo su ingreso definitivo.

Niños y jóvenes se sumaron en la multitud.

Una misa de esperanza: la fe sanjuanina renovó sus votos

El cierre de la jornada con la celebración de la Santa Misa dejó una certeza en el aire: la devoción por San Cayetano sigue siendo el refugio espiritual de miles de familias en San Juan. En un clima de profunda comunión y silencio respetuoso, la comunidad concluyó una tarde donde el esfuerzo de la caminata se transformó en renovada esperanza para el resto del año.

Excombatientes de Malvinas también dijeron presente.

El cielo soleado y el clima agradable fue el ideal para compartir en familia y con vecinos.