La histórica visita del papa León XIV a la Argentina dejó una huella imborrable tras dos jornadas revolucionarias que convocaron a más de 2,5 millones de fieles en las calles, consolidando un fenómeno de fe y devoción sin precedentes en las últimas décadas.

Desde su llegada al país, el Sumo Pontífice protagonizó momentos de altísima intensidad emocional que abarcaron desde íntimos encuentros con sectores vulnerables hasta una imponente y multitudinaria misa a cielo abierto que desbordó por completo el barrio porteño de Palermo.

El fervor popular en las avenidas

El paso del papamóvil por los principales accesos urbanos desató escenas de desborde y alegría contenida por parte de familias enteras que pasaron la noche a la intemperie para asegurar una posición privilegiada. Pancartas, banderas vaticanas y un sinfín de teléfonos celulares elevados al cielo inmortalizaron el recorrido de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, quien rompió el protocolo de seguridad en reiteradas ocasiones para bendecir a niños y ancianos.

Una histórica marea humana en Palermo

El punto culminante de las dos jornadas se vivió en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, escenario de una liturgia multitudinaria que quedará registrada en las páginas doradas de la historia eclesiástica nacional. Los peregrinos transformaron los parques y plazas linderas en un inmenso altar comunitario, donde el silencio respetuoso durante la homilía papal contrastó de forma vibrante con los cantos e himnos entonados por las diferentes delegaciones diocesanas de todo el país.

En el Papamóvil.

Fieles apostados durante varias horas para verlo pasar al Santo Padre.

Cuando León fue recibido por los niños en Aeroparque Jorge Newbery.

En el paso al Cottolengo Don Orione, no dejó de saludar a los asistentes.

Mensajes de afecto y cariño de millones de personas en los bosques de Palermo.

Ingreso al Cottolengo Don Orione.

En su mensaje ante trabajadores en la sede de la UCA.

León XIV recibió a personas con discapacidad.

Caravana que trasladó al Papa durante la segunda jornada en Buenos Aires.

Venta callejera de numerosos productos con imágenes del Papa.

León XIV recibió la llave de la Ciudad de Buenos Aires.

En el monumento a San Martín.