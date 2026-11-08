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Deportes > En el Serpentario

El color de la hinchada de Desamparados ante Defensores de Belgrano

Los hinchas del Puyutano llegaron al Serpentario para acompañar al equipo en una noche clave por las semifinales de la Región Cuyo.

POR REDACCIÓN

Los hinchas de Desamparados acompañaron al equipo en el Serpentario. Fotos: DIARIO HUARPE.

El Serpentario volvió a ser punto de encuentro para los hinchas de Sportivo Desamparados. Este domingo, los simpatizantes se acercaron al estadio José Eduardo Nehín para alentar al equipo en el partido de ida de las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur, frente a Defensores de Belgrano de Justo Daract.

DIARIO HUARPE estuvo presente en la cancha y registró a los hinchas que acompañaron al Víbora en esta jornada especial. Recorré la galería, buscate en las fotos y mirá quiénes fueron a alentar a Desamparados.

Fotos: DIARIO HUARPE.

Fotos: DIARIO HUARPE.

Fotos: DIARIO HUARPE.

Fotos: DIARIO HUARPE.

Fotos: DIARIO HUARPE.

Fotos: DIARIO HUARPE.

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