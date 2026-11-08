El Serpentario volvió a ser punto de encuentro para los hinchas de Sportivo Desamparados. Este domingo, los simpatizantes se acercaron al estadio José Eduardo Nehín para alentar al equipo en el partido de ida de las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur, frente a Defensores de Belgrano de Justo Daract.

DIARIO HUARPE estuvo presente en la cancha y registró a los hinchas que acompañaron al Víbora en esta jornada especial. Recorré la galería, buscate en las fotos y mirá quiénes fueron a alentar a Desamparados.

Fotos: DIARIO HUARPE.

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