Este domingo 5 de abril, las familias sanjuaninas vivieron la Pascua en el dique Punta Negra, con diferentes actividades recreativas en el marco de “Mi Primera Pesca”, una propuesta pensada para que grandes y chicos se acerquen a la actividad en un entorno natural.

DIARIO HUARPE llegó hasta el lugar y acompañó la jornada. La actividad incluyó espacios recreativos y juegos al aire libre, generando un punto de encuentro para compartir en familia durante el domingo de Pascua.

(Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

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