La Liga Sanjuanina de Fútbol anunció la postergación de las finales correspondientes a la Primera División A, entre Minero y el ganador entre Desamparados y Marquesado, y de la Divisional B, entre Libertad Juvenil y Villa Obrera, debido a la imposibilidad de contar con la cobertura de seguridad policial necesaria. La decisión fue comunicada oficialmente a los clubes, los medios de comunicación y el público en general.

Según informó la entidad, la Policía de San Juan notificó que no podrá prestar el servicio de seguridad para el desarrollo de los encuentros por la realización de eventos de gran magnitud en la provincia.

Los motivos de la postergación

La medida está relacionada con las actividades previstas para los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, fechas en las que la fuerza policial deberá atender otros eventos de gran magnitud. Ante la falta de cobertura de seguridad necesaria, la Liga resolvió postergar las dos finales.

La decisión alcanza tanto a la máxima categoría del fútbol local como a la Divisional B, cuyos encuentros deberán disputarse en nuevas fechas.

Cuándo se jugarán las finales

Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol indicaron que en las próximas horas darán a conocer la fecha, el horario y la reprogramación oficial de ambos encuentros. Por el momento, no se informaron nuevos días ni horarios para las definiciones.

La Mesa Directiva de la entidad agradeció la comprensión de los clubes, los medios de comunicación, los protagonistas y el público en general ante la medida.