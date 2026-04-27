Hay postres que no fallan nunca, y los armados en capas están en ese podio. Se trata de una alternativa que permite lucirse casi sin esfuerzo a través de pisos frutales, cremosos y crocantes que se disfrutan a cada cucharada. Según la autora, se arman en poco tiempo, se enfrían en la heladera y están listos para disfrutar.

Para preparar seis porciones se necesitan tres o cuatro bananas maduras, una lata de duraznos en almíbar, 200 ml de crema de leche y entre dos y tres cucharadas de azúcar. La estructura se completa con 100 gramos de galletitas dulces secas, esencia de vainilla, chocolate rallado y un poco del almíbar de la fruta.

El proceso comienza batiendo la crema con el azúcar y la vainilla hasta lograr firmeza. Luego se cortan las bananas en rodajas y los duraznos en láminas. El armado se realiza preferentemente en una fuente de vidrio para que luzcan los colores. La base se compone de galletitas humedecidas en almíbar, seguida por bananas, luego duraznos y una capa de crema. El ciclo se repite hasta terminar con una cobertura generosa de crema decorada con chocolate y gajos de durazno.

Las capas, que alternan frutas, crema y galletitas, nos dan muchas texturas y sabores distintos a cada cucharada. Además resalta que lo mejor de todo es que se arman en la misma fuente en la que van a la mesa. Es fundamental llevar la preparación a la heladera por al menos dos horas.

Servido bien frío, con las capas visibles y una buena decoración, este postre casero compite tranquilamente con cualquier opción de pastelería. Para quienes buscan variantes, se puede sumar cuerpo al batido con queso crema o leche en polvo. También es posible usar galletas de chocolate con licor para un sabor intenso, o recurrir a yogur y crema vegetal si se prefiere algo liviano. Otras opciones incluyen sumar coco, frutos secos o dulce de leche.