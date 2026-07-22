Postre de limón de la abuela con solo cinco ingredientes básicos

La cocina hogareña recupera una de sus fórmulas más valoradas con la difusión de un postre de limón que destaca por su sencillez y rendimiento. Esta propuesta, que prescinde de técnicas complejas como el baño María, se basa en la combinación de cinco ingredientes básicos que suelen estar presentes en cualquier alacena. La receta permite obtener una textura doble, húmeda y aireada, ideal para compartir en mesas numerosas debido a su abundancia.

Para iniciar la preparación es necesario contar con un litro de leche entera, cuatro huevos grandes, 150 gramos de azúcar y entre 50 y 70 gramos de harina de trigo común. El toque distintivo lo aportan la cáscara de medio limón y una rama de canela o esencia de vainilla. Un detalle fundamental mencionado en el proceso es que "no hagas este postre si no tenés paciencia" ya que los tiempos de reposo y enfriado son esenciales para el resultado final.

El primer paso consiste en infusionar la leche con los aromáticos a fuego medio. Una vez que comienza a humear, se debe retirar y dejar reposar durante 15 minutos. Mientras tanto, se baten las cuatro yemas con el azúcar hasta lograr una consistencia clara para luego integrar la harina tamizada. Esta mezcla se une paulatinamente con la leche tibia, cuidando que el calor no cocine las yemas de forma prematura.

La ligereza del postre se logra al batir las cuatro claras a punto de nieve e incorporarlas con movimientos envolventes. La cocción se realiza en un molde forrado con papel manteca a 170 grados durante un tiempo estimado de 45 a 55 minutos. Los expertos en esta receta sugieren que es "mejor hacerlo un día para comerlo al siguiente" para que la consistencia se asiente correctamente en el frío,.

Tras el horneado, el plato debe alcanzar la temperatura ambiente antes de pasar a la heladera por un lapso de tres a seis horas. Al momento de extraer la cáscara del cítrico se recomienda evitar la parte blanca para no sumar amargor. El resultado es un postre rústico y económico donde "no hace falta el baño María" y se sirve directamente desde la fuente, ofreciendo una opción práctica para la gastronomía familiar actual,.