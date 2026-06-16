Praearcturus, el escorpión que mide un metro y es el más grande de la tierra

Un equipo de investigadores logró identificar al Praearcturus gigas, el escorpión de mayor tamaño registrado en la historia de nuestro planeta. Este animal habitó la superficie terrestre durante el período Devónico, hace aproximadamente 415 millones de años. Con una extensión que sobrepasa el metro de largo, esta especie se posiciona como uno de los ejemplares más asombrosos de su época.

Los restos fósiles de este espécimen se encontraban en el Reino Unido, custodiados por más de un siglo en el Museo de Historia Natural de Londres. Aunque su primera descripción data de 1871, los estudios recientes permitieron reconstruir su cuerpo con una precisión nunca antes alcanzada. Entre sus rasgos físicos más destacados sobresalen sus pinzas de 16 centímetros, una medida considerable frente a los 23 centímetros que alcanzan los escorpiones actuales.

En aquel tiempo, el Praearcturus gigas se consolidó como un depredador principal en su entorno, favorecido por la ausencia de otros grandes competidores en tierra firme. Su clasificación representó un desafío para la ciencia, ya que durante décadas sus fósiles fueron erróneamente vinculados a los crustáceos.

De hecho, su nombre todavía mantiene el término Arcturus como recuerdo de esa confusión inicial. Sin embargo, el hallazgo de nuevas evidencias en Canadá permitió confirmar su identidad definitiva como un artrópodo gigante.

Este reconocimiento permite profundizar en la evolución de las especies y entender cómo se desarrollaron los ecosistemas primitivos. Durante el año 2026, los especialistas centrarán sus esfuerzos en la exploración de nuevas zonas geológicas. El objetivo principal es localizar más piezas fósiles que ayuden a completar el rompecabezas de una era donde estos gigantes sobrevivían sin mayores rivales.