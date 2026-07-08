La ilusión mundialista volvió a mover a miles de argentinos que ya analizan cómo llegar a Kansas City para presenciar el próximo partido de la Selección argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Después de la remontada histórica frente a Egipto, que terminó con victoria albiceleste por 3-2 y clasificación a la siguiente instancia, las búsquedas de vuelos y paquetes turísticos aumentaron de manera inmediata, mientras los precios comenzaron a reflejar una demanda cada vez más alta.

De acuerdo con consultas realizadas a agencias de viajes, aerolíneas y plataformas especializadas, acompañar al equipo de Lionel Scaloni en Estados Unidos puede tener costos muy diferentes según el punto de partida, la duración de la estadía y los servicios incluidos.

Las alternativas más económicas parten desde aproximadamente $1,4 millones para vuelos internos dentro de Estados Unidos, mientras que los paquetes con entrada al estadio, alojamiento y asistencia turística pueden superar los 5.000 dólares por persona.

Los vuelos hacia Kansas City

Una de las opciones más utilizadas por los hinchas argentinos es ingresar por Miami y luego conectar con un vuelo doméstico hacia Kansas City, debido a la menor disponibilidad de vuelos directos hacia la ciudad sede del encuentro.

La plataforma Despegar ofrece vuelos desde Miami a Kansas City para viajar entre el 10 y el 14 de julio desde $1.437.501 por persona. La tarifa incluye una escala por tramo y contempla mochila y equipaje de mano.

Desde Atlanta, otra de las ciudades utilizadas como conexión, los valores comienzan desde $1.692.586 por pasajero para las mismas fechas, también con una escala tanto a la ida como al regreso.

En tanto, otras empresas registraron fuertes aumentos de demanda luego del triunfo argentino.

Desde Turismocity señalaron que los vuelos que antes del partido podían conseguirse por unos 1.500 dólares comenzaron a ubicarse cerca de los 2.500 dólares para salidas inmediatas.

“Ni bien ganó la Selección argentina explotó la búsqueda de vuelos y empezaron a subir de precio”, explicó Julián Gurfinkel, representante de la plataforma.

Paquetes con entrada y alojamiento

Para quienes buscan una experiencia completa, las agencias comenzaron a ofrecer paquetes especiales para los cuartos de final.

Almundo lanzó una propuesta que incluye entrada categoría 3, tres noches de alojamiento, traslados, asistencia al viajero y acompañamiento en destino.

Los valores arrancan en 5.398 dólares por persona en base cuádruple, aunque no incluyen el pasaje aéreo.

Además, la empresa ofrece vuelos directos hacia Kansas City desde unos 2.200 dólares, mientras que una alternativa con llegada a Miami y conexión interna hacia Kansas se ubica desde unos 2.170 dólares.

Por otra parte, Turismocity informó que algunos paquetes para dos personas pueden alcanzar los 16.330 dólares e incluyen vuelos, tres noches de hotel, traslado grupal y entradas categoría 3.

Atrápalo también ofrece alternativas desde 1.295 dólares con vuelos de dos escalas, aunque con tiempos de viaje más extensos, de hasta 23 horas.

Miami, la puerta de entrada más elegida

Miami se transformó en uno de los principales puntos de llegada para los argentinos que quieren seguir a la Selección en Estados Unidos.

Aerolíneas Argentinas confirmó seis vuelos entre Ezeiza y Miami desde este miércoles hasta el viernes, con dos servicios diarios disponibles para quienes buscan viajar antes del encuentro.

Luego, muchos hinchas completan el recorrido con vuelos internos hacia Kansas City.

Según datos de Smiles Argentina, Kansas City concentra actualmente el 13,1% de las reservas hasta el sábado, solo detrás de Miami, que reúne el 40% de las búsquedas.

La empresa también detectó que el 83% de los canjes realizados corresponde solamente al tramo de ida, una señal de que muchos argentinos mantienen la expectativa de quedarse en Estados Unidos si la Selección continúa avanzando hasta una eventual final.

La estadía promedio de quienes ya emitieron sus pasajes ronda los 14 días.

Cuánto cuestan las entradas

Al gasto del viaje se suma el valor de los tickets para ingresar al estadio.

Según especialistas en eventos deportivos, las entradas oficiales de FIFA para el partido de cuartos de final tienen valores que van desde los 2.200 dólares en las ubicaciones más económicas hasta los 22.200 dólares en sectores preferenciales.

Además, el mercado de reventa presenta precios superiores. Según las estimaciones, los valores pueden ubicarse aproximadamente un 50% por encima del precio original y podrían aumentar a medida que se acerque la fecha del encuentro.

Los especialistas recomendaron comprar entradas mediante plataformas confiables y verificar la validez de los tickets antes de realizar pagos.

Con la ilusión renovada después de la clasificación, miles de hinchas argentinos ya hacen cuentas para cumplir el sueño de estar en Kansas City y acompañar a la Selección en la búsqueda de un nuevo título mundial.