En un emotivo encuentro que combinó la presencialidad con transmisiones desde Barcelona y Nueva Zelanda, se expusieron las obras premiadas del tradicional certamen literario. La jornada incluyó un reconocimiento especial por el 10° aniversario del concurso y la distinción al talento joven sanjuanino.

La Cámara de Diputados de San Juan fue escenario de la presentación formal de los libros ganadores del concurso literario "San Juan Escribe 2025". Organizado por el Fondo Editorial del Poder Legislativo, el encuentro reunió a autores, autoridades académicas, referentes culturales y familiares en una jornada dedicada a celebrar y poner en valor las letras de la provincia.

La actividad estuvo encabezada por la directora del Fondo Editorial, Sandra Luna, y contó con la participación de destacadas figuras del ámbito cultural local, entre ellas Silvina Atencio, presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial San Juan, y Lautaro López, director del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas "Manuel Alvar" (INILFI) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Formato dinámico e internacional

La presentación ofreció una propuesta interactiva que permitió conectar a los autores presentes con aquellos que, por razones profesionales o de residencia, se encuentran fuera de la provincia o del país.

A través de bloques temáticos que combinaron exposiciones en vivo y proyecciones audiovisuales, cada escritor detalló el proceso creativo de su obra. Tras su intervención, los autores participaron de un intercambio dinámico respondiendo preguntas al azar y atendiendo a las inquietudes del público presente.

Las obras y autores de la edición 2025

El certamen abarcó diversas categorías literarias, destacando tanto a plumas consolidadas como a emergentes:

Categoría Infanto-Juvenil: Guillermina Cortés presentó su libro “Pequeños poemas despeinados” (Farolera y Begú) mediante un mensaje grabado desde Catamarca, donde asistía a un congreso académico.

Categoría Novela: De manera presencial, Maximiliano Martin expuso sobre su obra “202X”, mientras que la escritora Luz Azcona envió su presentación desde Barcelona (España) para compartir los detalles de “Desierta”.

Categoría Cuento: Nahuel Cabello estuvo presente en el recinto para abordar su libro “La respiración mínima”, en tanto que Juan Pablo Cáceres participó de forma virtual desde Nueva Zelanda con su obra “Barro, tal vez”.

Categoría Poesía: La mesa de poesía contó con la presencia de Pablo Berrondo, autor de “Manual para incendiar el desierto”, y Pablo Díaz, creador de “En la rama de este dolor”.

San Juan Escribe de Oro: En el marco de la celebración por el 10° aniversario del certamen, se entregó este galardón extraordinario a Adriana Luna por su obra “Voces que…”.

Impulso a nuevos talentos

La Sección Menores del concurso tuvo su espacio destacado con la entrega de menciones especiales a los jóvenes talentos de la provincia:

Revelación Individual: Fabricio Carpino, distinguido por “Historia de un amor”.

Revelación Escolar: Los exalumnos del Colegio Bernardo Houssay —Juan Cruz Lucero, Abril Gramajo, Celina Jaled y Pedro Juan— galardonados por la obra colectiva “Pacto de Silencio”.

Consolidación cultural

Durante el cierre de la actividad, las autoridades del Fondo Editorial expresaron su agradecimiento a los jurados, participantes y asistentes, ratificando el compromiso de la Legislatura provincial con la difusión del patrimonio literario sanjuanino. La jornada concluyó con un espacio de camaradería, firma de ejemplares y la venta de los libros presentados al público.





