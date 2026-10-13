El Gobierno de San Juan distinguió a 23 estudiantes y profesionales en una nueva edición del Premio Domingo Faustino Sarmiento, destinado a reconocer tesis de grado, maestría y doctorado con aportes concretos al desarrollo científico, tecnológico y social de la provincia. Durante la ceremonia, el Ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, destacó que muchos de los trabajos premiados están vinculados con problemáticas reales de San Juan y con sectores de su matriz productiva.

“Todos son proyectos muy comprometidos con las necesidades de San Juan, muchos de ellos con la matriz productiva de nuestra provincia para poder llevarlos a la práctica”, declaró a DIARIO HUARPE Gustavo Fernández.

El premio busca incentivar que los trabajos finales universitarios no queden limitados al ámbito académico, sino que puedan convertirse en herramientas aplicables a la sociedad.

Premios de hasta $1.200.000

La edición 2026 estableció reconocimientos económicos diferenciados según el nivel académico. Los trabajos finales de grado reciben $700.000, las tesis de maestría $900.000 y las de doctorado $1.200.000.

La convocatoria preveía 20 premios: 10 para grado, cinco para maestrías y cinco para doctorados. Durante el acto, Fernández informó que fueron reconocidos 23 estudiantes y profesionales.

Para el ministro, el objetivo central es que el reconocimiento no termine con la entrega del premio. Fernández señaló que el Gobierno provincial busca acompañar investigaciones que puedan transformarse en soluciones concretas y que, antes de la ceremonia, los distinguidos mantuvieron un encuentro con el gobernador Marcelo Orrego para presentar sus proyectos.

“Este premio busca que nuestros estudiantes, cuando preparan sus tesis para recibirse en grado o posgrado, se preocupen y esmeren por crear soluciones aplicables a la sociedad”, explicó.

Un nuevo reconocimiento para investigadores

Durante la jornada también se anunció la creación de los Premios Cenit, una distinción que buscará ampliar el reconocimiento provincial más allá de las tesis universitarias y alcanzar a investigadores por su trayectoria y a quienes comienzan su carrera científica.

Fernández explicó que el nuevo galardón pretende cubrir un espacio que hasta ahora no tenía una distinción específica en San Juan. El esquema se organizará junto con las unidades académicas de la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo.

“Viene a cubrir un espacio vacío en San Juan al brindar un reconocimiento público a la investigación, a la trayectoria investigadora, al legado de muchos investigadores de la provincia y a las nuevas generaciones”, señaló.

El nuevo premio tendrá dos líneas. Una estará orientada al legado de científicos con una trayectoria consolidada y otra buscará estimular a jóvenes investigadores que comienzan a desarrollarse dentro del sistema científico provincial.

Las bases del Cenit se conocerán en aproximadamente dos semanas y la intención oficial es entregar el nuevo galardón durante 2026.

De la tesis a una solución para San Juan

El Premio Domingo Faustino Sarmiento atraviesa áreas como ciencias exactas y naturales, salud, ingeniería y tecnología, ciencias sociales, arquitectura, ciencias agrarias y desarrollo estratégico. La intención es reconocer trabajos académicos que puedan aportar conocimiento y respuestas a desafíos provinciales.

Para el ministro esa vinculación entre universidades, investigación y necesidades productivas es uno de los principales objetivos de la política científica provincial. Por eso, sostuvo que tanto el premio actual como los nuevos Cenit apuntan a dar visibilidad y respaldo económico a quienes generan conocimiento en San Juan.

La entrega dejó así dos líneas de trabajo: premiar a quienes culminaron carreras con investigaciones destacadas y, a partir del nuevo reconocimiento, acompañar también a quienes construyen una trayectoria científica más prolongada.