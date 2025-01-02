El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson dio a conocer este viernes la lista de los 42 artistas seleccionados para la 6ª edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2025, marcando un récord en la participación de creadores sanjuaninos tanto locales como residentes en otras provincias y el exterior.

Selección de excelencia

El jurado compuesto por Rodrigo Etem, Mariela Limerutti y Santiago Villanueva completó el proceso de evaluación que determinó la nómina de artistas que integrarán la muestra central del prestigioso certamen. La convocatoria superó todas las expectativas, reflejando el vigor del panorama artístico sanjuanino actual.

Publicidad

Las seleccionados son: Abigail Alvelo, Adela Cortínez, Agostina Furió, Ana Trella, Bel Astorga, Berny Garay Pringles, Bruno Duchini, Burka, Carlos Montenegro, Chepy, Daniela Linares, Eduardo Tejada, Enzo Luciano, Federico Levato, Flex, Gustavo Garramuño, Isabel Rostagno Toret, Jesús Ortiz, La muela filosa, Lahijadeldurazno, Llobe, Lucia Gambetta, Manu Holman, Marcos Carri, Marcos Diaz Rossi, Mariana Juárez, Matías Ruarte, Matute, Meky Zalazar, Michel Moya, Miguel Guaquinchay, Oieni, Patricia Savastano, Sandra Brizuela, Sandra Rodríguez, Simon - Simon, Sole Moles, Tesaka, Thay ma, Waraña, Yas y Yesica Costa.

Premios y reconocimientos

La exposición oficial se inaugurará el 5 de diciembre como parte del tercer bloque expositivo del año del museo. Durante la ceremonia de apertura se revelarán los nombres de los ganadores de los dos premios adquisición -que pasarán a formar parte de la colección permanente de la institución- y las cuatro menciones especiales.

Publicidad

En cuanto a los estímulos económicos, el primer premio adquisición recibirá $1.200.000, mientras que el segundo premio adquisición obtendrá $800.000. Las cuatro menciones especiales, sin carácter adquisitivo, serán distinguidas con $150.000 cada una.

Compromiso con el arte local

El Premio Franklin Rawson consolida su rol como plataforma esencial para la visibilidad y el desarrollo de las artes visuales en San Juan. La notable participación de artistas de diferentes departamentos del interior provincial, así como de sanjuaninos radicados en otras regiones y países, demuestra el alcance y la importancia de este certamen en el panorama cultural regional.

Publicidad

La muestra permanecerá abierta al público en el museo ubicado en Avenida Libertador General San Martín 862 Oeste, continuando con la misión institucional de promover y preservar el patrimonio artístico contemporáneo de la provincia.