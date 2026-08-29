El reconocido historiador del arte y curador Roberto Amigo fue elegido por el jurado de la Fundación Konex a recibir el Diploma al Mérito 2026 en el marco de los Premios Konex Humanidades, dentro de la categoría “Estética”.

Esta distinción nacional de jerarquía resalta su trayectoria académica y su aporte profesional a museos y otras instituciones públicas y privadas. Su nombre es una referencia ineludible en el ámbito local, porque sostiene un profundo vínculo con San Juan, puesto que es una figura central en las tareas de conservación, investigación y preservación del patrimonio artístico resguardado en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

A lo largo de su carrera, Amigo ha desempeñado un rol fundamental en la puesta en valor del arte argentino del siglo XIX y regional, colaborando estrechamente con instituciones culturales del interior del país. Su labor curatorial y sus investigaciones especializadas han permitido custodiar y difundir el legado pictórico de maestros locales e históricos, posicionando al museo sanjuanino como un faro de resguardo patrimonial y memoria visual para toda la región de Cuyo y el país.

En contacto con DIARIO HUARPE, el director del MPBA FR Emanuel Díaz Ruiz, manifestó con alegría la noticia: “Roberto ha formado a un gran cuerpo de investigadores y de personas que trabajan en las áreas de patrimonio del Museo Franklin Rawson, como así también del Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco".

Además, expresó que “para nosotros es un privilegio tenerlo trabajando desde San Juan y posicionando proyectos a nivel nacional e internacional desde nuestra provincia", asegurando que "es una persona que ha hecho y sigue haciendo grandes aportes en cuanto a lo artístico, en cuanto a lo histórico y en cuanto a lo estético desde la provincia para todo el país”.

Emanuel Díaz Ruiz y Roberto Amigo.

Desde 2015, Amigo tuvo múltiples misiones de catalogación, inventarios y registros en la colección del museo provincial. También, hizo otros aportes en proyectos internacionales junto al Museo Nacional de Santiago de Chile, la Pinacoteca de Sao Paulo en Brasil, el Museo MALI de Lima; y el Proyecto Monvoisin. Además, fue jurado de la Bienal Nacional de Dibujo que organiza el museo sanjuanino.

Roberto Amigo nació en 1964, es profesor en la Facultad de Filosofía en la UBA y en el Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS. Fue curador en jefe del MNBA de Buenos Aires y Director Académico de la catalogación razonada de la misma institución. Actualmente dirige proyectos de catalogación y exposición en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan, Coordinador regional del proyecto Monvoisin en América.

Entre sus últimas curadurías destacan Episodio Monvoisin. Un pintor francés en el Chile del siglo XIX, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile, 2025; y La red Pallière. Pintura, familia y amistad en el siglo XIX, Colección Amalita, Buenos Aires, 2024. Publicó numerosos ensayos sobre arte sudamericano del siglo XIX y XX, y libros de poesía.

El curador junto al director del museo Emanuel Díaz Ruiz.

Amigo mantiene un vínculo estrecho con San Juan debido a su labor académica, sus investigaciones sobre el arte argentino del siglo XIX —incluyendo análisis sobre pintores como Franklin Rawson— y su rol como curador en muestras vinculadas a artistas locales como las de Carlos Gómez Centurión.

La ceremonia

La gala de entrega de los diplomas será el próximo martes 8 de septiembre en el



Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). De acuerdo a lo informado por Fundación Konex, estas distinciones destacarán a las 100 personalidades de las Humanidades Argentinas, con representación en 20 disciplinas integradas por quintetos de premiados, a la actuación de la década entre 2016 a 2025.

El jurado está constituido por Aída Kemelmajer (Konex de Brillante 2016; Konex de Platino 1998 y 1996), su secretario general, es Pablo Gerchunoff (Konex de Platino 2016) y cuenta con José Emilio Burucúa (Konex de Brillante 2016; Konex de Platino 2014 y 2004) como invitado especial. Entre sus integrantes se encuentra Horacio Rosatti (Konex de Platino 2016), Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De forma excepcional, este año tendrá una nueva disciplina “Estudios de Género”. Cabe destacar que en esta edición se contemplan disciplinas vinculadas a la Historia, que hasta 2014 se premiaron en la actividad Letras.

Amigo presente en las aperturas de exposiciones del Museo Franklin.

Homenajes y distinciones especiales

Además de los quintetos galardonados por disciplina, el Gran Jurado otorgará importantes reconocimientos especiales para honrar la trayectoria y la memoria de personalidades clave de la historia intelectual y jurídica del país.

Konex de Honor: Destinado a una figura sobresaliente fallecida en la última década, este año el reconocimiento fue otorgado póstumamente a la prestigiosa intelectual y crítica literaria Beatriz Sarlo, sumándose a una lista histórica que incluye a referentes como Raúl Prebisch, Manuel Sadosky y Aldo Ferrer.

Menciones Especiales: Se reconoció la trayectoria de los académicos Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra y Juan Carlos Torre, junto a un sentido homenaje especial por los 40 años del Juicio a las Juntas dirigido a Carlos Nino. Asimismo, se premió a instituciones fundamentales como la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el CEDES y la SADAF.

Konex Mercosur: Esta distinción, otorgada a una personalidad destacada de la región, recayó en esta oportunidad en el historiador y politólogo uruguayo Gerardo Caetano.

Homenaje “Los Inolvidables”: Un tributo especial a diez figuras de gran peso intelectual fallecidas en la última década que, en vida, ya habían obtenido el galardón Konex. El listado está integrado por Mario Bunge, Emilio de Ípola, Jorge Dotti, Horacio Etchegoyen, Ernesto Garzón Valdés, Eva Giberti, Horacio González, Juan José Llach, José Nun y Juan José Sebreli.

La historia de los Premios Konex

Creados en 1980 por el Dr. Luis Ovsejevich bajo el propósito fundacional de “sembrar el porvenir”, los Premios Konex se han consolidado como una de las instituciones culturales más prestigiosas de la Argentina. Edición tras edición, distinguen anualmente a las personalidades e instituciones más valiosas en diversas ramas del conocimiento y la cultura.



