Prendieron fuego un contenedor de basura en Capital

Un grupo de jóvenes incendió intencionalmente un contenedor de residuos en la zona de Capital durante las primeras horas de este jueves 12 de noviembre de 2026. El ataque contra el mobiliario urbano se produjo alrededor de las 6 de la mañana, justo en el momento en que comenzaba a amanecer en la ciudad.

El recipiente afectado estaba ubicado sobre calle Pedro de Valdivia, en el tramo comprendido entre avenida La Rioja y calle Lavalle. A pesar de que los vecinos de la zona dieron rápido aviso a las autoridades y el personal policial intervino en el lugar, las llamas avanzaron sin control y consumieron por completo la estructura de plástico.

Este episodio se suma a una preocupante seguidilla de ataques similares que vienen afectando al patrimonio público tanto en el departamento Capital como en diversos puntos de la provincia. Las autoridades locales manifestaron su preocupación ante la reiteración de estas conductas delictivas que dañan los servicios esenciales para toda la comunidad.

Como antecedente inmediato de este tipo de vandalismo, se recuerda lo sucedido el pasado 15 de agosto, fecha en la cual otro contenedor de basura fue prendido fuego en las inmediaciones del Centro Polivalente de Arte, dejando también pérdidas totales en el equipamiento urbano.