A pocos días de la final del Mundial 2026, la región de Nueva York y Nueva Jersey enfrenta un desafío inesperado. El humo proveniente de los incendios forestales que afectan a Canadá provocó un marcado deterioro de la calidad del aire, obligando a las autoridades a emitir alertas sanitarias y reforzar las medidas de prevención.

En Nueva York, el cielo amaneció con un tono anaranjado y un intenso olor a humo como consecuencia de la nube de partículas que llegó desde el norte del continente. La contaminación alcanzó niveles considerados perjudiciales para la salud, incluso para personas que no integran grupos de riesgo.

Frente a este escenario, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, advirtió sobre la situación y recomendó reducir al mínimo las actividades al aire libre. Además, el municipio comenzó a distribuir mascarillas KN95 en bibliotecas públicas, estaciones de policía y cuarteles de bomberos para proteger a la población.

La preocupación también se trasladó a Nueva Jersey, donde el próximo domingo se disputará la final del Mundial 2026 ante decenas de miles de espectadores. Si bien por el momento el encuentro continúa programado con normalidad, las autoridades y los organizadores siguen atentamente la evolución de las condiciones ambientales.

El especialista Dan Westervelt alertó que la nube de humo podría intensificarse en los próximos días, por lo que el monitoreo meteorológico será determinante en la previa del partido más importante del certamen.

La situación tiene su origen en la grave emergencia ambiental que atraviesa Canadá, donde permanecen activos más de 850 incendios forestales, muchos de ellos fuera de control. El humo ya provocó alertas por contaminación del aire en distintos estados del norte de Estados Unidos e incluso obligó a suspender actividades al aire libre en algunas ciudades.

Con la atención del mundo puesta en la definición del Mundial 2026, la calidad del aire pasó a convertirse en un factor de preocupación adicional para los organizadores, las autoridades sanitarias y los miles de fanáticos que viajarán a Nueva Jersey para presenciar la gran final.