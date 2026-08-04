Preocupa la naturalización de la violencia en las parejas jóvenes de San Juan

Las primeras señales de violencia en los noviazgos adolescentes preocupan cada vez más a la Dirección de Género del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Aunque las estadísticas oficiales no muestran un incremento de las denuncias en ese grupo etario, el organismo asegura que en el trabajo territorial observa un crecimiento de conductas de control y manipulación entre jóvenes.

Así lo manifestó la directora del área, Valeria Díaz, en Radio Sarmiento quien explicó que la realidad detectada en escuelas, comunidades y talleres de prevención muchas veces no coincide con los registros formales.

"Estadísticamente no se ha incrementado en relación al año pasado, pero cuando vamos a los lugares podemos advertir cómo ha aumentado esa violencia o esa normalización de la violencia sin que entre al procedimiento de la denuncia", afirmó.

La funcionaria explicó que esa diferencia se debe a que muchas situaciones de violencia nunca llegan a formalizarse, aunque sí pueden ser identificadas por los equipos interdisciplinarios durante las actividades que desarrollan en colegios, uniones vecinales y distintos departamentos de la provincia.

Los celos y el control, las primeras "banderas rojas"

Según Díaz, la violencia que más aparece en las relaciones adolescentes es la psicológica. En ese sentido, advirtió que los primeros indicadores suelen presentarse como conductas que muchas veces se naturalizan.

"Las profesionales lo denominan 'banderas rojas': los celos extremos, el control del celular, de las amistades y de los vínculos. Una de las primeras formas de violencia es aislar a la persona de quienes le hacen bien", explicó.

También mencionó el control sobre la forma de vestir, las salidas, las contraseñas del teléfono o las redes sociales y las manipulaciones emocionales como señales tempranas de una relación violenta.

Jóvenes, el segundo grupo con más denuncias

Si bien el mayor porcentaje de denuncias corresponde a mujeres de entre 32 y 38 años, la franja de 18 a 24 años representa el segundo grupo con mayor cantidad de casos registrados por la Dirección de Género, con alrededor del 22% de las denuncias.

Para la funcionaria, ese dato demuestra la necesidad de reforzar el trabajo preventivo desde edades tempranas.

"Uno de los objetivos de esta gestión es la prevención. Ya cuando llegamos a hablar de una víctima, es tarde. Tenemos que enseñar cuáles son las señales de violencia y no normalizarlas", sostuvo.

La importancia del entorno

Díaz también se refirió al rol de las familias y los amigos cuando detectan que un adolescente atraviesa una relación conflictiva. En ese sentido, pidió evitar los reproches hacia la víctima y buscar acompañamiento profesional.

"No tenemos que juzgar a la persona que sufre violencia. Lo primero es creerle y ayudarla a salir de esa situación con el apoyo de psicólogos y profesionales", remarcó.