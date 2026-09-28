Facundo “Jagger” Herrera encendió las alarmas en Boca luego de terminar con una molestia física el partido frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El defensor, que se consolidó como titular en las últimas semanas, tuvo que ser reemplazado sobre el cierre y ahora será evaluado antes del próximo compromiso ante Unión.

Herrera fue titular este domingo en el Gigante de Arroyito y permaneció en cancha prácticamente durante todo el encuentro que Boca ganó 3-2 para avanzar a las semifinales. Sin embargo, cerca de los 90 minutos manifestó una molestia y Rodolfo Arruabarrena decidió reemplazarlo por Marco Pellegrino.

La salida generó preocupación debido al lugar que el juvenil de 20 años se ganó dentro del equipo. El Vasco volvió a confiar en él desde el arranque pese a que Ayrton Costa ya estaba recuperado de su lesión muscular, una señal del crecimiento que mostró desde su debut en Primera.

El zaguero viene acumulando protagonismo en pocas semanas. Debutó oficialmente el 18 de agosto ante Recoleta por la Copa Sudamericana y luego tuvo minutos frente a Racing, Lanús y Gimnasia de Mendoza, además de ser titular en los dos partidos de la serie contra San Pablo.

Su rendimiento lo llevó a transformarse en una de las alternativas principales de Arruabarrena para la defensa y, en varios encuentros recientes, logró sostenerse dentro del once inicial junto a Lautaro Di Lollo.

Ahora, la atención estará puesta en su evolución física. Boca recibirá a Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura y el estado de Herrera será seguido por el cuerpo técnico antes de definir si podrá volver a formar parte del equipo. El Xeneize afrontará además un calendario cargado, con compromisos por el torneo local y las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

La buena noticia para Arruabarrena es que cuenta nuevamente con Ayrton Costa y también con Marco Pellegrino como alternativas para cubrir la zaga si el juvenil necesita descansar o no llega en condiciones al próximo encuentro.