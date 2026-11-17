Boca encendió las alarmas por la situación física de Milton Delgado, quien no pudo completar el entrenamiento de este martes y debió realizarse estudios médicos por una molestia en la rodilla. El mediocampista sufrió una entorsis luego de recibir un pelotazo en la punta del pie, que repercutió directamente en la articulación.

La situación generó preocupación en el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena, que espera conocer el resultado de los estudios para descartar una lesión. De todos modos, en el Xeneize mantienen el optimismo y creen que el futbolista podría llegar a la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para este sábado en Barranquilla.

Cómo se produjo la molestia

El episodio ocurrió durante los ejercicios de la práctica matutina, cuando Delgado recibió un impacto en uno de sus pies. Aunque sintió dolor, el mediocampista continuó moviéndose junto a sus compañeros, pero la molestia se intensificó con el correr de los minutos.

Ante ese panorama, se decidió que abandonara el entrenamiento para realizarse imágenes y conocer el alcance de la lesión. Por el momento, en Boca manejan la posibilidad de que se trate de un esguince leve, aunque todavía no hay un diagnóstico definitivo.

La final, en el horizonte

Si los estudios descartan una lesión de gravedad, Delgado podría estar disponible para el encuentro ante Atlético Mineiro. Incluso, la posibilidad de que llegue con alguna molestia no está descartada, aunque su presencia dependerá de cómo evolucione durante los próximos días.

El mediocampista de 21 años es una pieza importante para el equipo y su situación será seguida de cerca por el cuerpo técnico. Boca espera contar con él para la definición continental, pero aguardará los resultados médicos antes de tomar una decisión.