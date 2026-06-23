Francia atraviesa una intensa ola de calor que ya dejó al menos 40 personas fallecidas por ahogamiento en apenas una semana, según informaron las autoridades del país europeo. La situación genera preocupación debido a las elevadas temperaturas registradas en distintas regiones y al incremento de personas que acuden a espacios acuáticos para refrescarse.

De acuerdo con los organismos de emergencia, las víctimas perdieron la vida en playas, ríos, lagos y otros espejos de agua durante jornadas marcadas por temperaturas excepcionalmente altas para esta época del año.

Las autoridades explicaron que el fenómeno climático provocó una masiva concurrencia a zonas de recreación acuática, especialmente durante los fines de semana, lo que incrementó significativamente el riesgo de accidentes y situaciones de emergencia.

Los servicios de rescate realizaron cientos de intervenciones en los últimos días para asistir a personas en peligro dentro del agua. Sin embargo, en numerosos casos no lograron evitar los desenlaces fatales.

Ante el preocupante escenario, el gobierno francés reforzó las campañas de prevención y pidió extremar las medidas de seguridad, especialmente en lugares sin presencia de guardavidas o donde las condiciones de navegación y baño resultan peligrosas.

Los especialistas señalaron que las olas de calor suelen estar asociadas a un aumento de los incidentes acuáticos debido a la gran cantidad de personas que buscan combatir las altas temperaturas en espacios naturales o balnearios.

Mientras tanto, los pronósticos indican que las condiciones cálidas persistirán en varias regiones francesas durante los próximos días, por lo que las autoridades mantienen activas las alertas y recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse correctamente y respetar las normas de seguridad en zonas de baño.

La ola de calor se suma a otros eventos climáticos extremos registrados en Europa durante los últimos años, fenómeno que expertos vinculan con el aumento de la frecuencia e intensidad de episodios meteorológicos extremos en distintas partes del continente.