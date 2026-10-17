Preocupación por Dibu Martínez que salió en camilla tras una lesión

Emiliano Dibu Martínez y Jarrad Branthwaite protagonizaron un impresionante impacto a los 65 minutos del encuentro disputado en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool. El guardameta de la Selección Argentina debió abandonar el campo de juego asistido por los médicos tras quedar tendido casi diez minutos sobre la hierba.

El choque de cabezas entre Emiliano Dibu Martínez y el defensor de 1,95 metros del Everton se produjo durante la victoria del Chelsea por 2 a 0 en la fecha 7 de la Premier League. Según informó TyCSports.com, el jugador se encuentra estable y actualmente le realizan exámenes de rutina en un centro médico.

El entrenador Xabi Alonso llevó tranquilidad durante la rueda de prensa posterior al cotejo al informar sobre la situación del guardameta. El estratega del elenco de Londres explicó que el futbolista abandonó el recinto deportivo consciente y que fue trasladado al hospital únicamente para someterse a pruebas de carácter preventivo.

Gracias a este triunfo conseguido con dos goles anotados por Pedro Neto, el Chelsea alcanzó la cifra de 13 puntos y se ubicó en la cuarta colocación del torneo inglés. El Everton mantuvo la sexta posición de la tabla de posiciones en un duelo que contó con Carlos Alcaraz entre los suplentes sin ingresar.