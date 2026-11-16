Preocupación por el ex de Fátima Florez: fue internado en terapia intensiva

El mundo del espectáculo atraviesa horas de mucha inquietud por el delicado estado de salud de Norberto Marcos, reconocido empresario y expareja de Fátima Florez. Durante la noche del sábado, el productor fue trasladado de urgencia al Sanatorio Trinidad de Palermo, donde quedó internado en terapia intensiva luego de sufrir malestares físicos durante varias jornadas consecutivas.

De acuerdo con la información difundida en el programa Infama por la pantalla de América, el paciente permanece bajo estricta observación mientras los profesionales realizan diversos estudios para identificar el origen de su afección. Por ahora, el hermetismo es total y no trascendieron detalles específicos sobre su evolución clínica ni sobre las causas exactas de esta complicación médica.

Para avanzar con el diagnóstico, los especialistas sometieron a Marcos a distintos procedimientos médicos, entre los cuales se incluyen algunas punciones. Si bien el equipo médico trabaja para detectar qué provoca el cuadro que arrastra desde hace días, hasta el momento no existe un parte oficial que confirme con precisión la enfermedad que padece.

Esta internación ocurre poco tiempo después de que el propio empresario rompiera el silencio y reconociera públicamente que no atravesaba un buen momento físico ni personal. Con su ingreso a la unidad de cuidados intensivos, aumenta la expectativa en el ambiente artístico por conocer novedades favorables sobre su recuperación y los resultados de los análisis.

Desde el ciclo televisivo señalaron que el empresario presentó cuadros de mucha fiebre y dolor corporal en las últimas horas. "Hay mucho hermetismo en cuanto a su diagnóstico y hay que ser muy cuidadoso", advirtieron al aire, al tiempo que confirmaron que le retiraron el teléfono celular, motivo por el cual se encuentra incomunicado con gran parte de su familia.

En medio de este panorama, el entorno más cercano acompaña de cerca su evolución. "Su hijo Federico lo vino a visitar, estaba hasta hoy a la mañana", detallaron sobre el apoyo familiar que recibe. Por su parte, la conductora Marcela Tauro aportó precisiones sobre el cuadro clínico: "Lleva muchos días internado porque intentaban encontrarle la bacteria que está en su cuerpo y que le provocó mucha fiebre".