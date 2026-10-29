Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: se descompensó en la calle

Carmen Barbieri sufrió una fuerte descompensación en la vía pública cuando salía hacia el estudio del programa Con Carmen en la pantalla de El Nueve, por lo que debió ausentarse de urgencia. La noticia se conoció luego de que la conductora conversara con el periodista Pampito, quien dio los detalles al aire de Puro Show en El Trece. Frente a esta baja imprevista, la producción decidió que Romina Lachmann asumiera la conducción del ciclo.

"No estoy muy bien, hoy no puedo ir a trabajar, estoy débil, baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé tanto que se me nubló todo", le escribió Carmen a Pampito para explicar la situación. Este inconveniente agrava el delicado estado de salud que atraviesa la figura desde la semana pasada, cuando debió hacer reposo por un cuadro respiratorio con broncoespasmo y fiebre alta que casi requiere internación domiciliaria.

"El lunes y martes hice un gran esfuerzo, porque la semana pasada falté a mi programa. Ayer y antes de ayer fui, hice un gran esfuerzo especial y hoy sin fuerzas. Tengo una bronca, tengo un broncoespasmo terrible", agregó la capocómica sobre el enorme desgaste físico que implicó su vuelta a la televisión.