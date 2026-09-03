Rosita Bouchot, la actriz que interpretó a Patty en El Chavo del 8, generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar que se encontraba hospitalizada y a punto de someterse a una operación.

La artista compartió una fotografía desde la habitación del centro médico, donde se la pudo ver con una bata hospitalaria y el brazo vendado. Junto a la imagen, pidió especialmente el acompañamiento de sus seguidores.

“Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas tus bendiciones son bienvenidas”, escribió Bouchot en sus redes sociales.

“Envíen sus oraciones”

La actriz contó que la intervención quirúrgica estaba prevista para las 14:30 y pidió a sus seguidores que la acompañaran con mensajes de apoyo.

“Hoy me operan a las 2.30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones se los voy a agradecer”, expresó en la publicación.

El mensaje rápidamente generó muestras de cariño y preocupación entre quienes recuerdan a la actriz por su participación en una de las series más populares de la televisión mexicana.

Sin embargo, Bouchot no informó cuál es el problema de salud por el que debió ser internada, por lo que hasta el momento no hay detalles públicos sobre su diagnóstico o sobre el motivo de la intervención.

La recordada Patty de la vecindad

Patty y El Chavo. (Foto: Televisa/@rositabouchot)

Rosita Bouchot es reconocida especialmente por haber interpretado a Patty en El Chavo del 8 durante la temporada de 1975. Su personaje era una niña que llegaba a la vecindad junto a su tía y rápidamente establecía un vínculo especial con El Chavo.

La actriz también participó en otras producciones creadas por Roberto Gómez Bolaños, entre ellas El Chapulín Colorado.

La preocupación de los fanáticos

La noticia volvió a poner en el centro de la escena a una de las figuras recordadas por los seguidores de la serie mexicana. Las muestras de afecto hacia Bouchot se multiplicaron después de su pedido de oraciones.

Por ahora, la actriz aseguró que se encuentra bien y que espera recuperarse favorablemente. Mientras atraviesa este momento, sus seguidores aguardan nuevas noticias sobre su estado de salud y la evolución de la intervención.