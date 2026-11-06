Preocupación por una famosa: se descompensó en vivo y pidieron donantes

La periodista Silvia Mercado y la politóloga Valentina Etulain se convirtieron en las protagonistas de una jornada que generó enorme preocupación en el ambiente periodístico. La comunicadora sufrió una descompensación en pleno programa de radio y debió ser trasladada de urgencia a la Clínica Bazterrica para ser internada inmediatamente. La falta de datos certeros iniciales desató una gran incertidumbre sobre su estado clínico.

La alarma social se incrementó cuando desde la emisora Radio Con Vos 88.9 emitieron una publicación solicitando donantes de sangre para la periodista, sin especificar el factor requerido. Ese mensaje circuló rápidamente en plataformas digitales y despertó un profundo temor entre sus seguidores. Durante varias horas la ausencia de un informe oficial mantuvo en vilo a colegas y oyentes que aguardaban novedades sobre su evolución.

Para llevar tranquilidad, Valentina Etulain utilizó su cuenta oficial en la red social X para desmentir la necesidad de donantes y precisar el cuadro de la comunicadora. "Estuve hace un rato con Silvia en la Clínica Bazterrica. Está estable, haciéndose estudios y cuidada por el personal médico", remarcó la consultora en comunicación para frenar los rumores que circulaban en las redes.

En esa misma intervención digital, la politóloga aclaró de forma contundente la situación de los dadores requeridos por el medio radial. "NO NECESITA DADORES DE SANGRE. En el caso de que se lleguen a necesitar avisaré por este medio. Pido por favor no difundir desinformación", sentenció la profesional para dar respuesta a la ola de consultas recibidas durante la tarde.

Posteriormente, Valentina Etulain reveló qué sucedió durante la emisión radial y detalló el parte médico exacto de la paciente. "Se descompensó durante el programa", explicó la analista ante la pregunta de un usuario de la red social. En ese mismo cruce confirmó que la falla médica que originó la internación de urgencia fue una "encefalopatía hepática".

Con el correr del tiempo la politóloga volvió a volcarse a los medios digitales para pedir el acompañamiento del público hacia la comunicadora. "Gracias por ayudar a difundir sobre el estado de salud de Silvia. A rezar y tirar buenas energías para que se recupere pronto", manifestó Etulain en su perfil oficial para cerrar su reporte sobre la profesional.

La colega de la periodista confirmó que mantendrá informada a la comunidad a través de sus canales digitales sobre cada novedad médica. Por el momento el círculo cercano a la comunicadora se enfoca de manera prioritaria en su pronta recuperación. Todo el arco periodístico se mantiene en constante alerta a la espera de nuevas actualizaciones clínicas sobre su estado.