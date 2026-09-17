La llegada del papa León XIV a Córdoba puso en marcha un operativo que involucra a distintos sectores de la Iglesia. Entre los preparativos más particulares se encuentra la elaboración de 400.000 hostias que serán utilizadas durante las celebraciones religiosas previstas para la visita.

La tarea está a cargo de las religiosas de la Congregación Hijas de San José, quienes trabajan durante extensas jornadas para alcanzar la cantidad necesaria antes del arribo del Pontífice.

Según explicó la hermana Mónica, las jornadas de trabajo pueden extenderse entre ocho y doce horas. El proceso comienza temprano, alrededor de las 6, con la preparación de una mezcla de agua y harina de trigo ultra refinada.

Luego, la masa es colocada en prensas térmicas donde se cocinan las placas. Una vez listas, deben atravesar distintas etapas antes de convertirse en las hostias que serán utilizadas durante las misas.

Las Hijas de San José trabajan entre 8 y 12 horas por día para elaborar las hostias. (Gentileza)

Un proceso que lleva varios días

La producción no termina con la cocción. Las placas son recortadas y la masa sobrante debe permanecer entre 15 y 20 días en roperos especiales antes de pasar por las máquinas que realizan el corte de las hostias.

Después de ese procedimiento, las religiosas realizan una selección manual para retirar aquellas piezas que presentan algún defecto.

El trabajo también contempla la elaboración de hostias aptas para personas celíacas, de manera de garantizar que puedan participar de las celebraciones.

La producción de las 400.000 unidades forma parte de la preparación logística de la Iglesia para una visita que movilizará a una gran cantidad de fieles hacia Córdoba.

Cómo será el alojamiento de los peregrinos

Además de las hostias, la organización trabaja en otro aspecto central: dónde dormirán los peregrinos que lleguen desde distintos puntos del país.

La Diócesis de Córdoba habilitó una red de parroquias, colegios religiosos y escuelas públicas para recibir a quienes necesiten alojamiento durante la visita de León XIV.

Los espacios disponibles serán principalmente salones y lugares techados, donde los peregrinos podrán instalar bolsas de dormir y colchonetas. También contarán con servicios sanitarios básicos.

Hasta el momento se registraron más de 4.300 pedidos formales de alojamiento provenientes de grupos que viajarán a Córdoba para participar de las actividades relacionadas con la llegada del Papa.

Las autoridades estiman que la visita podría movilizar hasta un millón de fieles, aunque una parte importante viajaría durante la jornada y regresaría a sus lugares de origen el mismo día.

Mientras avanza la organización del alojamiento y la logística general, las Hijas de San José continúan con una tarea que tendrá un papel central durante las celebraciones: tener listas las 400.000 hostias para los fieles que participen de la visita de León XIV.