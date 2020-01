Preparan un acto político para el día del Brexit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un reloj proyectado sobre la residencia del primer ministro británico, Boris Johnson, marcará la cuenta regresiva para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) el próximo 31 de enero, fecha en la que también comenzará a circular una nueva moneda con la leyenda "Paz, prosperidad y amistad con todas las naciones".



Así lo anunció hoy el Gobierno, que pareció descartar una iniciativa para que el reloj del Big Ben, actualmente en obras, marcara la salida haciendo sonar sus campanas.



Un grupo de personas armó una iniciativa online que consiguió más de 250.000 libras para activar temporalmente el reloj, pero se necesita el doble de dinero para hacerlo funcionar temporalmente.



Por otro lado, una comisión parlamentaria advirtió que no sería apropiado usar dinero de los ciudadanos para un evento político pero tampoco le parece correcto para hacerlo con fondos públicos.



En todo caso, los planes oficiales del Gobierno contemplan que sea un reloj proyectado sobre las paredes de los edificios del gobierno, sobre Downing Street, el que dé la cuenta regresiva el día 31 de enero, explica el comunicado.



Otros edificios públicos serán iluminados de la misma manera y se hizará la bandera en la plaza del Parlamento.



Además, el día del Brexit entrará en circulación una nueva moneda de 50 peniques, en la que figurará el mensaje de "Paz, prosperidad y amistad con todas las naciones", informó la agencia de noticias EFE.



Johnson viajará al norte de Inglaterra junto a su gabinete, en un intento por reflejar su intención de descentralizar la economía, y dará un discurso a última hora del día.



A menos de dos semanas para que la salida se haga efectiva, el ministro de Economía, Sajid Javid, reiteró hoy que no habrá armonización con la normativa UE después del Brexit.



En una entrevista con el diario Financial Times, Javid confirmó lo que había dicho Johnson, que el Reino Unido quiere desligarse de la UE.



"No habrá armonización, no acataremos órdenes, no estaremos en el mercado único y no estaremos en la unión aduanera, y lo haremos para final de año (al fin del periodo de transición)", afirma Javid.



El ministro admitió que "algunas empresas se beneficiarán y otras no" de la ruptura con el bloque europeo, pero auguró que a largo plazo la británica "seguirá siendo una de las economías de más éxito de la Tierra".